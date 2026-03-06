Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της σύλληψης της Britney Spears την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Daily Mail, η 44χρονη πλέον ποπ σταρ φέρεται να ενεπλάκη σε μια αγωνιώδη καταδίωξη με τις αρχές που διήρκεσε περίπου μία ώρα, καθώς οδηγούσε επικίνδυνα και έκανε ελιγμούς στον αυτοκινητόδρομο 101 της κομητείας Ventura.

Τελικά, η αστυνομία κατάφερε να την ακινητοποιήσει και να προχωρήσει στη σύλληψή της με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

Οι αρχές της Καλιφόρνια κινητοποιήθηκαν όταν το κέντρο επικοινωνιών της CHP στην κομητεία Ventura έλαβε κλήση για ένα μαύρο BMW 430i που οδηγούσε με επικίνδυνο τρόπο και υψηλή ταχύτητα στο νότιο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου US-101, κοντά στο Newbury Park της Καλιφόρνια.

Αστυνομικοί από την περιοχή Moorpark εντόπισαν το όχημα και προχώρησαν σε σήμα για στάση. Η διάσημη τραγουδίστρια βγήκε στο τέλος από τον αυτοκινητόδρομο και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν μόνη μέσα στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Spears υποβλήθηκε σε σειρά τεστ στο σημείο, καθώς οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Σύλληψη και εξετάσεις

Μετά τα τεστ, η Britney Spears συνελήφθη για παράβαση που αφορά οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. Η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε στις φυλακές Ventura County Main Jail περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης και αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 6 το πρωί.

Οι αρχές τόνισαν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των χημικών εξετάσεων που θα δείξουν αν υπήρχαν ουσίες στον οργανισμό της.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, στο αυτοκίνητο της τραγουδίστριας φέρεται να εντοπίστηκε και άγνωστη ουσία, η οποία αναμένεται να συμπεριληφθεί στην επίσημη έκθεση σύλληψης. Η αστυνομία φέρεται επίσης να ζήτησε την παρουσία ειδικού αναγνώρισης ναρκωτικών, προκειμένου να αξιολογήσει αν η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Πηγές αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για αιμοληψία, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της.

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, με την πρώτη ακρόαση να έχει οριστεί για τις 4 Μαΐου.

Μετά το περιστατικό, εκπρόσωπος της τραγουδίστριας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα «δυσάρεστο και αδικαιολόγητο συμβάν», τονίζοντας ότι η Britney Spears σκοπεύει να συμμορφωθεί πλήρως με τον νόμο και να κάνει τα απαραίτητα βήματα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

