Έντονη δυσαρέσκεια για την οικογένειά της εξέφρασε δημόσια η Britney Spears, στρέφοντας τα πυρά της τόσο κατά της αδελφής της, Jamie Lynn Spears, όσο και κατά του πρώην συζύγου της, Kevin Federline.

Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, η τραγουδίστρια μίλησε για όσα την έχουν πληγώσει, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως σκοπεύει να δημιουργήσει νέους δεσμούς.

Το παράπονο για την αδελφή της και την ανιψιά της

Η Britney Spears αναφέρθηκε αρχικά στη σχέση της με την Jamie Lynn Spears, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό από την περίοδο της πανδημίας.

Όπως υποστήριξε, κατά τις επισκέψεις της στη Λουιζιάνα, όπου περνούσε δύο εβδομάδες κάθε φορά, η αδελφή της δεν της επέτρεψε ούτε μία φορά να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της, Ivy.

«Θα βρω μια νέα οικογένεια. Η Jamie Lynn δεν με άφησε ούτε μία φορά να κρατήσω στην αγκαλιά μου την κόρη της, την Ivy, όταν την επισκεπτόμουν στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε ταξίδια δύο εβδομάδων», έγραψε στην ανάρτησή της.

Για να συνοδεύσει το μήνυμά της, η τραγουδίστρια επέλεξε μια εικόνα από την ταινία του 2003 «Uptown Girls», στην οποία η Dakota Fanning, στον ρόλο της, κάνει μια άσεμνη χειρονομία.

Οι αιχμές κατά του Kevin Federline

Στην ίδια δημόσια αντιπαράθεση, η Britney Spears αναφέρθηκε και στον πρώην σύζυγό της, Kevin Federline. Σύμφωνα με όσα του καταλόγισε, εκείνος δεν της επέτρεπε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα όταν επισκεπτόταν το σπίτι του στη Χαβάη για να δει τα παιδιά τους.

Η νέα της τοποθέτηση επαναφέρει στο προσκήνιο τις τεταμένες σχέσεις της τραγουδίστριας με μέλη της οικογένειάς της, με την ίδια να εκφράζει ανοιχτά την απογοήτευσή της μέσα από τα social media.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Govastiletto.gr – Paris Hilton: Η επική μεταμόρφωσή της σε Britney Spears με το κίτρινο φίδι