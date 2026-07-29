Η Britney Spears μοιράστηκε ακόμη μία αυθόρμητη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποκαλύπτοντας πως αποφάσισε να μεταποιήσει μόνη της ένα από τα φορέματά της πριν ξεκινήσει να χορεύει.

Η 44χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, όπου χορεύει μέσα στο σπίτι της φορώντας ένα γαλάζιο φόρεμα, το οποίο μετέτρεψε σε μίνι, καθώς το είχε κόψει η ίδια.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης αποκάλυψε την αλλαγή που έκανε στο ρούχο της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα έκοψα στη μέση το γαλάζιο μου φόρεμα. Νιώθω σαν την Tinker Bell», συνοδεύοντας το βίντεο με τον γνώριμο αυθόρμητο χορό της.

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Το φόρεμα πριν την μεταποίηση:

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

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