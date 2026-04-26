Η Μπριζίτ Μακρόν συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα και να εντυπωσιάζει με το στυλ της κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα.

Λίγες ώρες μετά το επίσημο δείπνο που δόθηκε προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του, Μπριζίτ στο Προεδρικό Μέγαρο, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας πραγματοποίησε μια ακόμα κομψή εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας.

Την Μπριζίτ Μακρόν απαθανάτισε ο φωτογραφικός μας φακός – το πρωί του Σαββάτου- έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» με ένα κομψό σύνολο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και το σύγχρονο tailoring.

Αναλυτικότερα για τη νέα της πρωινή εμφάνιση η Μπριζίτ Μκρόν επέλεξε ένα μαύρο δερμάτινο jacket με καθαρές γραμμές, ένα λευκό πουκάμισο φώτιζε το πρόσωπό της, διατηρώντας την ιδανική ισορροπία στο look. Από κάτω επέλεξε να φορέσει ένα slim μαύρο παντελόνι που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, παραμένοντας minimal και εξαιρετικά κομψό.

Συνολικά, η εμφάνισή της θύμιζε έντονα το αυθεντικό Parisian chic προσαρμοσμένο σε ένα σύγχρονο power dressing, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να παραδίδει μαθήματα στυλ σε κάθε της βήμα.

govastiletto.gr -Η πρώτη εμφάνιση της Brigitte Macron στο κέντρο της Αθήνας – Μαγνήτισε τα βλέμματα!