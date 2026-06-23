Ο Brooklyn Beckham φέρεται να είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος με τις αναρτήσεις που έκαναν οι γονείς του για τη Γιορτή του Πατέρα, καθώς σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν οικογενειακές φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν και ο ίδιος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο 27χρονος δεν είδε με καλό μάτι την πρωτοβουλία των David και Victoria Beckham, καθώς, όπως υποστηρίζει, στο παρελθόν τους είχε ζητήσει να μην τον κάνουν tag ή να μην τον συμπεριλαμβάνουν σε δημοσιεύσεις τους στα social media.

Πηγή που επικαλείται το βρετανικό μέσο αναφέρει πως ο Brooklyn Beckham είναι «απολύτως έξαλλος» με τη συγκεκριμένη κίνηση, καθώς θεωρεί ότι οι γονείς του δεν σεβάστηκαν την επιθυμία του να κρατήσει αποστάσεις από τη δημόσια έκθεση που αφορά την οικογένειά του.

O Brooklyn Beckham πιστεύει ότι τέτοιου είδους δημοσιεύσεις αναζωπυρώνουν τη φημολογούμενη ένταση που υπάρχει στις σχέσεις τους και δίνουν αφορμή για νέα δημοσιεύματα και σχόλια γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Αφορμή για τη νέα συζήτηση στάθηκε μια ανάρτηση της Victoria Beckham με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα. Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε μια παλαιότερη οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία εμφανίζονταν τα τέσσερα παιδιά της, ο Brooklyn Beckham, ο Romeo Beckham, ο Cruz Beckham και η Harper Beckham, δίπλα στον πατέρα τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Victoria Beckham απηύθυνε ένα τρυφερό μήνυμα προς τον σύζυγό της, γράφοντας: «David, είσαι πραγματικά ο καλύτερος μπαμπάς. Το μεγαλύτερό σου επίτευγμα ήταν πάντα τα υπέροχα παιδιά μας και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά για τη Γιορτή του Πατέρα».

Η δημοσίευση συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια, ωστόσο φαίνεται πως προκάλεσε και νέα συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του Brooklyn με την υπόλοιπη οικογένεια, οι οποίες τους τελευταίους μήνες απασχολούν συχνά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Brooklyn Beckham ‘absolutely furious’ at David and Victoria’s Father’s Day posts and ‘just wants to be left alone’https://t.co/ruyya0emfB pic.twitter.com/9dcwQrt7RB — The Scottish Sun (@ScottishSun) June 22, 2026

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