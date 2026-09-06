Ο Brooklyn Beckham και η σύζυγός του εμφανίστηκαν ιδιαίτερα διαχυτικοί στο κόκκινο χαλί της Βενετίας, με τη Nicola Peltz να ξεχωρίζει με το εντυπωσιακό φόρεμα που έβαλε στην εκδήλωση.

Το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι πόζαρε στους φωτογράφους, πριν από την προβολή της ταινίας «It will happen tonight» στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η Nicola Peltz τράβηξε τα βλέμματα με μια δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Balenciaga σε μωβ χρώμα, με άνοιγμα κάτω από το μπούστο. Η ασύμμετρη τουαλέτα κατέληγε σε μακριά ουρά, αφήνοντας μεγάλο μέρος της πλάτης της ακάλυπτο, ενώ ένα ασορτί ύφασμα που θύμιζε πέπλο, πρόσθετε ακόμη περισσότερη θεατρικότητα στην εμφάνισή της. Ο Brooklyn Beckham, από την πλευρά του, επέλεξε κλασικό μαύρο σμόκιν και παπιγιόν, παραμένοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής τους κοντά στη σύζυγό του.

Το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα κοντά, καθώς πόζαρε, με τον Brooklyn Beckham να περνά το χέρι του γύρω από τη μέση της Nicola Peltz και στη συνέχεια να σκύβει για να τη φιλήσει στο μάγουλο.

Δείτε φωτογραφίες:

Η εμφάνισή τους ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Brooklyn Beckham βρέθηκε στο πλευρό της Nicola Peltz, στηρίζοντάς την καθώς παραλάμβανε το βραβείο Rising Star Award στα 25α Kinéo Awards, μια τελετή που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η τελετή των Kinéo Awards πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου στην Casa Cinema Giovani, στο Λίντο της Βενετίας.

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