Ο Brooklyn Beckham γιόρτασε τα 27α γενέθλιά του έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του, Nicola Peltz, και στενούς φίλους, αφού εξακολουθεί να υπάρχει πλήρης σιωπή ανάμεσα σε εκείνον και τους διάσημους γονείς του.

Πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, ανέφεραν στο TMZ ότι ο Brooklyn δεν έχει μιλήσει καθόλου με τον David ή τη Victoria Beckham, ούτε καν στα γενέθλιά του, παρόλο που και οι δύο ανέβασαν τρυφερά μηνύματα για εκείνον στο Instagram.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Brooklyn Beckham εξακολουθεί να έχει μπλοκάρει τους γονείς του, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είδε καν απευθείας τις ευχές τους για τα γενέθλιά του. Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτές οι δημόσιες αναρτήσεις φαίνονται προσποιητές, μια άποψη που συμμερίζεται και η Nicola Peltz καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεχιζόμενης οικογενειακής διαμάχης.

Ο David και η Victoria Beckham κοινοποίησαν, την Τετάρτη 4/3, στο Instagram φωτογραφίες για να γιορτάσουν τα γενέθλια του μεγαλύτερου γιου τους.

Ο David μοιράστηκε μια παλιά φωτογραφία όπου οι δυο τους χαμογελούν μαζί σε μια πισίνα όταν ο Brooklyn ήταν παιδί, αποκαλώντας τον με το παρατσούκλι του «Bust» και γράφοντας «Σ’ αγαπώ x», ενώ έκανε tag τη Victoria. Επίσης, ανέβασε μια δεύτερη παλιά φωτογραφία όπου φαίνονται μόνο οι δυο τους.

Από την άλλη, η Victoria Beckham δημοσίευσε την ίδια φωτογραφία από την πισίνα που είχε ανεβάσει ο David, μαζί με μια άλλη παλιά φωτογραφία όπου παίζει με τον Brooklyn έξω, όταν ήταν μόλις νήπιο, και φορούσε μόνο μια πάνα, προσθέτοντας ένα συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλιά του.

Η ένταση στην οικογένεια υπάρχει από τότε που ο Brooklyn Beckham παντρεύτηκε τη Nicola Peltz τον Απρίλιο του 2022, μέσα σε επίμονες φήμες ότι η Nicola είχε συγκρουστεί με τη Victoria.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε νωρίτερα φέτος, όταν ο Brooklyn κατηγόρησε δημόσια τους γονείς του σε μια δημοσίευση στα social media τον Ιανουάριο, λέγοντας ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δημόσια εικόνα τους, παρά για το γάμο του. Επίσης, στην ίδια ανάρτηση αναφέρθηκε σε μια φήμη που κυκλοφορούσε καιρό για το γάμο του, ότι η Victoria Beckham διέκοψε τον πρώτο του χορό με τη Nicola Peltz, ισχυριζόμενος ότι χόρεψε «πολύ ακατάλληλα» μαζί του μπροστά στους καλεσμένους και ότι δεν είχε νιώσει ποτέ πιο «άβολα ή ταπεινωμένος».

Brooklyn Beckham Still Not Speaking to Parents Despite Their Birthday Posts https://t.co/qyMUJuseLr pic.twitter.com/R4RWIPusmG — TMZ (@TMZ) March 5, 2026

