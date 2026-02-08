Ο Brooklyn Beckham και η σύζυγός του, Nicola Peltz, είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, τη στιγμή που η κρίση τους με την οικογένειά Beckham βρίσκεται στο «κόκκινο».

Σύμφωνα με πληροφορίες από άτομο του στενού τους περιβάλλοντος, ο 26χρονος γιος του Σερ David και της Victoria Beckham έχει συζητήσει εκτενώς με την 31χρονη σύζυγό του σχετικά με τη δημιουργία οικογένειας, με την υιοθεσία να αποτελεί κοινή επιθυμία τους.

Όπως αναφέρει η πηγή, το ζευγάρι ονειρεύεται μια μεγάλη οικογένεια, ενώ επιθυμία τους είναι να υιοθετήσουν τουλάχιστον ένα παιδί: «Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο συμφωνούν απόλυτα. Και οι δύο γνωρίζουν ότι προέρχονται από περιβάλλοντα με τεράστια προνόμια και θέλουν να ανταποδώσουν, προσφέροντας σε ένα παιδί που το έχει ανάγκη την καλύτερη δυνατή ζωή».

Η ίδια πηγή αποκάλυψε στη «The Sun» ότι η Nicola Peltz έχει χάσει σημαντικό βάρος και πλέον ζυγίζει περίπου 40 κιλά, γεγονός που καθιστά δύσκολη μια εγκυμοσύνη στο παρόν στάδιο. Το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδί μέσω υιοθεσίας θα αποτελέσει ένα δυνατό «χτύπημα» για τον David και τη Victoria Beckham, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να αποκτήσουν εγγόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

govastiletto.gr – Ο Brooklyn Beckham έσβησε το τατουάζ που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα του, David