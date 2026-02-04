Ο Nelson Peltz, πατέρας της Nicola Peltz, πήρε θέση στη δημόσια αντιπαράθεση, που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Brooklyn Beckham και τους γονείς του, David και Victoria Beckham. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας παρενέβη δημόσια, εκφράζοντας τη στήριξή του τόσο στην κόρη του, όσο και στο γαμπρό του.

Ο 83χρονος, ο οποίος είχε μέχρι σήμερα αποφύγει να τοποθετηθεί ανοιχτά, μίλησε για το θέμα την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο West Palm Beach. Εκεί, ξεκαθάρισε: «Η κόρη μου και οι Beckham είναι μια εντελώς άλλη ιστορία και δεν είναι η στιγμή να καλυφθεί εδώ. Αλλά θα σας πω ότι η κόρη μου είναι υπέροχη, ο γαμπρός μου ο Μπρούκλιν είναι υπέροχος και ανυπομονώ να έχουν έναν μακρύ, ευτυχισμένο γάμο μαζί».

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Nelson Peltz αποκάλυψε ότι βρίσκεται συχνά σε επικοινωνία με το ζευγάρι, σημειώνοντας ότι άλλοτε τους συμβουλεύει ο ίδιος και άλλοτε δέχεται συμβουλές από εκείνους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καμιά φορά, μου δίνουν κι εκείνοι συμβουλές».

Αυτή η δημόσια παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης τοποθέτησης του Brooklyn Beckham, ο οποίος είχε δηλώσει ανοιχτά ότι δεν σκοπεύει να αποκαταστήσει τη σχέση του με τους γονείς του.

Nicola Peltz’s billionaire father Nelson breaks his silence on the Beckham feud after son-in-law Brooklyn’s scathing statement https://t.co/inZ2nhv7E0 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 3, 2026

