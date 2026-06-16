Ο Brooklyn Beckham έκανε νέα σχόλια, που ερμηνεύτηκαν ως αιχμές προς τους γονείς του, David και Victoria Beckham, σε διαφήμιση με θέμα το Μουντιάλ 2026.

Ο 27χρονος εμφανίζεται σε νέα διαφήμιση της DoorDash, η οποία δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του στο Instagram, κάνοντας αναφορά σε «περίπλοκη κατάσταση».

Το βίντεο ξεκινάει με τον πρωτότοκο γιο της οικογένειας να κάθεται σε ένα καναπέ λέγοντας: «Πιθανότατα αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 από το σπίτι». Στη συνέχεια, πετάει εισιτήρια του Μουντιάλ πάνω σε ένα τραπέζι και προσθέτει γελώντας: «Είναι μεγάλη ιστορία». Λίγο αργότερα, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «είναι περίπλοκο. Περισσότερα σύντομα», πριν ο Brooklyn Beckham αποχωρήσει από το πλάνο. Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Μεγάλη ιστορία».

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @brooklynpeltzbeckham

Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media, με αρκετά πρόσωπα να θεωρούν ότι πρόκειται για μια ακόμη έμμεση αναφορά του Brooklyn Beckham στη δημόσια ρήξη με την οικογένειά του. Άλλοι τον επέκριναν για τη στάση του, ενώ δεν έλειψαν και όσοι σχολίασαν με χιούμορ το βίντεο.

Η διαφήμιση δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη της αδερφής του, Harper Beckham, στο σπίτι του στο Beverly Hills. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 14χρονη έφτασε στην κατοικία του Brooklyn, ωστόσο αποχώρησε λίγα λεπτά αργότερα χωρίς να τον συναντήσει, καθώς εκείνος και η σύζυγός του, Nicola Peltz δεν βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σπίτι.

Οι εντάσεις στην οικογένεια Beckham φέρεται να ξεκίνησαν μετά το γάμο του Brooklyn με την Peltz το 2022. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο ίδιος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του, παράλληλα κατηγορώντας τους γονείς του ότι «έλεγχαν το αφήγημα» γύρω από την οικογενειακή τους ζωή μέσω του Τύπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

govastiletto.gr – Victoria Beckham: Τοποθετείται πρώτη φορά δημόσια για την κόντρα με τον γιο της, Brooklyn Beckham