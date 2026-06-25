Ο γιος των David και Victoria Beckham ανέβασε, την Πέμπτη 25 Ιουνίου, μια κοινή φωτογραφία με τον πεθερό του, Nelson Peltz, στην οποία εμφανίστηκαν αγκαλιά και χαμογελαστοί. «Χρόνια πολλά Νέλσον. Σε αγαπώ τόσο πολύ» έγραψε αρχικά ο Beckham, για τα 84α γενέθλια του πατέρα της συζύγου του, Nicola Peltz και πρόσθεσε: «Είμαι τόσο χαρούμενος που μπόρεσα να σε γιορτάσω σήμερα. Σε ευχαριστώ που είσαι ο καλύτερος πεθερός», συνοδεύοντας το Instagram story του με καρδιές.

Δείτε την φωτογραφία:

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η ένταση ανάμεσα στον Brooklyn Beckham και τους γονείς του συνεχίζεται. Στη Γιορτή του Πατέρα, ο David Beckham είχε δημοσιεύσει στο Instagram φωτογραφία με όλα του τα παιδιά, γράφοντας μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησης: «Το να είμαι πατέρας είναι η πιο σημαντική δουλειά μου. Σας αγαπώ όλους».

Ο Brooklyn φέρεται να ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από τις αναρτήσεις των γονιών του στα social media. Πηγή από το περιβάλλον του φέρεται να δήλωσε ότι ήταν έξαλλος, αφού τους είχε ζητήσει να μη τον προσθέτουν με tag σε δημοσιεύσεις τους.

Η ρήξη ανάμεσα στον Brooklyn Beckham απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τα σχετικά δημοσιεύματα να συνδέουν την ένταση και με τη σύζυγό του, Nicola Peltz, αλλά και με τη στάση που φέρεται να κράτησε η Βικτόρια Μπέκαμ την ημέρα του γάμου τους.

govastiletto.gr – Brooklyn Beckham: Έξαλλος με την ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα