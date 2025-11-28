Μετά τον θάνατο του Μπρους Γουίλις, η οικογένειά του αποφάσισε να δωρίσει τον εγκέφαλό του για επιστημονικούς σκοπούς, προκειμένου να συμβάλει στην έρευνα για τη νόσο που τον ταλαιπώρησε.

Η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, αποκάλυψε τη σχετική απόφαση στο βιβλίο της The Unexpected Journey.

Όπως εξηγεί, η δωρεά θα επιτρέψει στους επιστήμονες να μελετήσουν πιθανές αλλαγές στον εγκέφαλο, όπως δομικές αλλοιώσεις, μεταλλάξεις ή διαφοροποιήσεις σε πρωτεΐνες, που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες θεραπείες.

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει ολόκληρη την οικογένεια, με την Έμμα, τις δύο ανήλικες κόρες τους, καθώς και την πρώην σύζυγο του Γουίλις, Ντέμι Μουρ, μαζί με τις ενήλικες κόρες τους.

Ο στόχος είναι να μετατραπεί μια δύσκολη προσωπική εμπειρία σε θετικό αποτύπωμα για την επιστήμη.

Σε συνέντευξή της, η Έμμα μίλησε για τη συζήτηση με τις κόρες τους, Μέιμπελ και Έβελιν, για την άνοια του πατέρα τους: «Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Τα κορίτσια γνωρίζουν για την ασθένεια. Αν με ρωτήσουν θα τους απαντήσω, αλλά επικεντρωνόμαστε στο σήμερα».

Η ηθοποιός παραδέχεται ότι η σκέψη για το μέλλον προκαλεί άγχος: «Πότε θα έρθει το επόμενο χτύπημα; Αλλά ξέρω πως όταν και αν έρθει, θα είμαστε προετοιμασμένοι».

Παρά την προετοιμασία, τονίζει πως αυτό δεν κάνει τη διαδικασία λιγότερο επώδυνη: «Για την ώρα είμαστε σταθερά».

Πηγή: marca.com