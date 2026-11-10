Μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία με τον πατέρα της, Μπρους Γουίλις, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους η κόρη του, Ταλούλα Γουίλις.

Η 32χρονη δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, χαρίζοντας μια ξεχωριστή ματιά σε μια οικογενειακή στιγμή που διατηρεί στη μνήμη της.

Η φωτογραφία με τον πατέρα της

Στη φωτογραφία, ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται καθισμένος σε μια πολυθρόνα, ενώ έχει ακουμπήσει τα χέρια του πάνω στα χέρια της κόρης του, η οποία κάθεται στο πάτωμα μπροστά του.

Όπως αποκάλυψε η Ταλούλα, το στιγμιότυπο τραβήχτηκε το 2023 από τον σύζυγό της, τον μουσικό Τζάστιν Άσι.

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί και την ιστορία πίσω από τη λήψη, αναφέροντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μια ξεχωριστή φωτογραφία του 2023, τραβηγμένη με μια κάμερα που μου αγόρασε η μαμά μου το 2015, από τον άντρα που παντρεύτηκα το 2026».

Η ανάρτησή της συνδέει τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές της ζωής της, κρατώντας ζωντανή μια όμορφη ανάμνηση με τον πατέρα της.

Πηγή: instagram