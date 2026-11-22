Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία εμφανίστηκε ο Μπρους Γουίλις (Bruce Willis), καθώς συνεχίζει τη μακρόχρονη μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια. Το στιγμιότυπο δημοσίευσε το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η 32χρονη κόρη του, Ταλούλα Γουίλις.

Στη φωτογραφία, ο 71χρονος ηθοποιός και η κόρη του – μία από τις τρεις που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του Ντέμι Μουρ, μαζί με την 38χρονη Ρούμερ και την 35χρονη Σκάουτ – κάθονται δίπλα-δίπλα σε μια κούνια. Η Ταλούλα έχει τυλίξει τα χέρια της γύρω από τον πατέρα της, ενώ εκείνος της κρατά το χέρι. Αντί για λεζάντα, η 32χρονη επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτηση με δύο emojis: ένα που γράφει «cool» και ένα χαμογελαστό πρόσωπο με γυαλιά ηλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο διάσημος ηθοποιός αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την υποκριτική τον Μάρτιο του 2022, σε ηλικία 67 ετών και έπειτα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες καριέρας στο Χόλιγουντ, όταν η οικογένειά του ανακοίνωσε πως είχε διαγνωστεί με αφασία. Έναν χρόνο αργότερα, το 2023, έγινε γνωστή η οριστική διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια (FTD), μια σπάνια και προοδευτική μορφή άνοιας που προσβάλλει τους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου, προκαλώντας συχνά αλλαγές στην προσωπικότητα, τη συμπεριφορά ή τη γλώσσα, σύμφωνα με τη Mayo Clinic.

Η μετακόμιση σε ξεχωριστή κατοικία και το μήνυμα της συζύγου του

Η τελευταία φορά που είχε δει το φως της δημοσιότητας φωτογραφία του ηθοποιού ήταν πριν από σχεδόν δύο μήνες, όταν η 50χρονη σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις – με την οποία είναι παντρεμένος από το 2009 – μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στις αρχές Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μετωποκροταφική Άνοια. Το μοντέλο και συγγραφέας είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι ο Μπρους Γουίλις μεταφέρθηκε σε ξεχωριστή κατοικία από εκείνη και τις δύο κόρες τους, τη 14χρονη Μέιμπελ και τη 12χρονη Έβελιν, προκειμένου να διαμένει με μια ομάδα φροντίδας πλήρους απασχόλησης.

Στην ανάρτησή της τον Οκτώβριο, η Έμα Χέμινγκ Γουίλις είχε γράψει: «Δεν μπορώ να περάσω την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μετωποκροταφική Άνοια χωρίς να μιλήσω για τον Μπρους. Είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από τη δράση μου. Μου έχει ανοίξει τόσες πολλές πόρτες σε αυτό το έργο και θα συνεχίσω να τις διαβαίνω», προσθέτοντας πως «δεν θα αφήσει τη διάγνωσή του να πάει χαμένη».

«Ξέρω πόσο περήφανος θα ήταν αν ήξερε ότι βοηθά οικογένειες που ζουν με μετωποκροταφική άνοια, άλλες μορφές άνοιας και τους φροντιστές τους να φανούν και να ακουστούν», συνέχισε, καταλήγοντας: «Σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του, ο Μπρους συνεχίζει να χτίζει την κληρονομιά του. Είναι, και θα είναι πάντα, ένας γαμ***νος θρύλος. Και είμαι τόσο περήφανη που είμαι γυναίκα του».

Οι ενοχές και το «διαρκές πένθος»

Νωρίτερα φέτος, τον Αύγουστο, η σύζυγος και κύρια φροντίστρια του ηθοποιού μίλησε ανοιχτά στο podcast «Making Space» της Χόντα Κοτμπ για τα αντικρουόμενα συναισθήματα που βιώνει, παραδεχόμενη πως ένιωθε «ενοχές» να γιορτάσει τα 50ά της γενέθλια. «Νομίζω ότι οι ενοχές είναι κάτι που κουβαλάω πάντα, αλλά έχω μάθει ότι πραγματικά δεν βοηθούν. Αυτό που ξέρω είναι ότι πάντα επιστρέφω στο: “Τι θα ήθελε ο σύζυγός μου για μένα;”», ανέφερε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι εκείνος θα ήθελε να κάνει ένα μεγάλο, διασκεδαστικό πάρτι: «Θα ήθελε να γιορτάσω τη ζωή μου με τους φίλους και την οικογένειά μου».

Σε παλαιότερη εμφάνισή της στο podcast «The Bossticks», η Έμα Χέμινγκ Γουίλις είχε περιγράψει επίσης τη σκληρή πραγματικότητα του να θρηνεί κανείς έναν άνθρωπο όσο εκείνος βρίσκεται ακόμη εν ζωή, παραδεχόμενη πως «βρίσκεται διαρκώς σε πένθος».