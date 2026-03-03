Ο πρωταγωνιστής του εμβληματικού franchise τρόμου The Evil Dead, Bruce Campbell, αποκάλυψε μέσα από τα social media ότι διαγνώστηκε με έναν τύπο καρκίνου, τον οποίο χαρακτήρισε «αντιμετωπίσιμο», αλλά όχι «ιάσιμο».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας του, τονίζοντας πως ακόμη και για τον ίδιο, η είδηση ήταν σοκαριστική.

Με ειλικρινή διάθεση, εξήγησε πως προχώρησε στη δημόσια ανακοίνωση, ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις ή ψευδείς πληροφορίες γύρω από το όνομά του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να περιορίσει σημαντικά τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, καθώς οι θεραπείες θα μπουν σε προτεραιότητα.

Εμφανίσεις, συνέδρια και άλλες δημόσιες υποχρεώσεις αναμένεται να αναβληθούν ή να ακυρωθούν, καθώς – όπως σημείωσε – η αποκατάσταση της υγείας του είναι το βασικό του μέλημα.

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, εμφανίστηκε αισιόδοξος, αποκαλύπτοντας πως στόχος του είναι να αναρρώσει όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να μπορέσει να περιοδεύσει το φθινόπωρο με τη νέα του ταινία, Ernie & Emma.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη, υπογραμμίζοντας πως δεν επιθυμεί να προκαλέσει ανησυχία, αλλά να διαχειριστεί την κατάσταση με ειλικρίνεια και διαφάνεια.