Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Demi Moore ευχήθηκε στον Bruce Willis για τα 71α γενέθλιά του, τονίζοντας τη στενή τους σχέση χρόνια μετά τον χωρισμό.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο τρυφερές φωτογραφίες, όπου ο χολιγουντιανός σταρ κρατά στην αγκαλιά του την εγγονή του.

Μαζί με τα στιγμιότυπα, έγραψε: «Το μόνο που χρειάζεσαι είναι η αγάπη. Χρόνια πολλά», ένα μήνυμα που αποτυπώνει τη στήριξη και την αγάπη της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ο Bruce Willis τα τελευταία χρόνια δίνει μια σιωπηλή αλλά σκληρή μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια, μια νευροεκφυλιστική νόσο που τον ανάγκασε να αποσυρθεί από την υποκριτική, ενώ έχει επηρεάσει σημαντικά και την καθημερινότητά του.

Τι είναι η μετωποκροταφική άνοια

Η μετωποκροταφική άνοια είναι μια μορφή άνοιας που επηρεάζει κυρίως τους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου, δηλαδή τις περιοχές που σχετίζονται με τη συμπεριφορά, την προσωπικότητα και τη γλώσσα.

Σε αντίθεση με άλλες μορφές άνοιας, όπως το Αλτσχάιμερ, δεν εκδηλώνεται απαραίτητα πρώτα με απώλεια μνήμης. Αντίθετα, τα πρώτα σημάδια μπορεί να είναι αλλαγές στη συμπεριφορά, δυσκολία στην επικοινωνία ή στην κατανόηση του λόγου, καθώς και μεταβολές στον τρόπο που αντιδρά κάποιος κοινωνικά.

Η νόσος εξελίσσεται σταδιακά και επηρεάζει όλο και περισσότερο την καθημερινή λειτουργικότητα, γεγονός που καθιστά την υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον καθοριστική.

