Έντονη ανησυχία προκαλούν τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της υγείας του Bruce Willis, καθώς τέσσερα χρόνια μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια, η νόσος έχει επηρεάσει καταλυτικά την καθημερινή του ζωή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, δαπανά περισσότερα από 30.000 δολάρια μηνιαίως προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη εξειδικευμένη φροντίδα. Όπως αποκαλύπτει πηγή από το περιβάλλον του, ο σταρ του Χόλιγουντ φαίνεται πλέον να ζει στον δικό του κόσμο, αντιλαμβάνεται μεν πως η ζωή του έχει αλλάξει, χωρίς όμως να είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει πλήρως την έκταση της ασθένειάς του.

«Ξέρει ότι η ζωή του είναι διαφορετική, αλλά δεν πιστεύει ότι είναι τόσο διαφορετική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο 71χρονος δεν αναφέρεται ιδιαίτερα στην κατάσταση της υγείας του, ούτε εκφράζει συχνά παράπονα. Έχει, ωστόσο, την αίσθηση ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως πριν, χωρίς να μπορεί να κατανοήσει πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει.

Μιλώντας στο μέσο, η πηγή αναφέρθηκε επίσης στο κόστος φροντίδας του ηθοποιού, σημειώνοντας πως πλέον τα έξοδα είναι «πάνω από 30.000 δολάρια τον μήνα. Είναι καλό που είναι πλούσιος, γιατί η ασφάλιση δεν καλύπτει πολλά».

«Ο Bruce έχει συνεχώς την οικογένειά του γύρω του», πρόσθεσε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ότι οι συγγενείς του τον επισκέπτονται συχνά.

Bruce Willis’ heartbreaking decline revealed: Actor now ‘like a baby’ with uncontrollable stutter… as insiders say Hollywood friends have abandoned him while wife spends ‘mega fortune’ on round-the-clock dementia care https://t.co/Pu0SytUl85 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 8, 2026

Ο ηθοποιός μένει σε ξεχωριστή κατοικία κοντά στο οικογενειακό του σπίτι

Ο Bruce Willis είχε διαγνωστεί με αφασία το 2022, την οποία ακολούθησε η μετωποκροταφική άνοια (FTD) ένα χρόνο αργότερα, με την οικογένειά του να ανακοινώνει ότι ο ταλαντούχος ηθοποιός αποχωρούσε από την υποκριτική.

Η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, είχε αποκαλύψει ότι ο ηθοποιός μένει πλέον σε ξεχωριστή κατοικία κοντά στο οικογενειακό τους σπίτι, όπου του παρέχεται σε 24ωρη βάση φροντίδα από εξειδικευμένη ομάδα. Όπως έχει αναφέρει, τον επισκέπτεται συχνά μαζί με τις δύο κόρες τους, Μέιμπελ και Έβελιν.

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