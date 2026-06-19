Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Neymar και η σύντροφός του Bruna Biancardi πλέουν σε πελάγη ευτυχίας καθώς ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον τρίτο καρπό του έρωτά τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους εκατομμύρια followers του μέσα από τα social media τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, την ώρα που το ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι στραμμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026.

«Έχουμε κάποια νέα να μοιραστούμε μαζί σας», έγραψε η Bruna Biancardi στη λεζάντα της ανάρτησής της, συγκεντρώνοντας χιλιάδες ευχές και μηνύματα αγάπης.

Η ανακοίνωση της 3ης εγκυμοσύνης

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Η αποκάλυψη έγινε με έναν ιδιαίτερα παιχνιδιάρικο τρόπο, παρουσία συγγενών και φίλων, με τις χρωματιστές μπογιές να δίνουν το σύνθημα για τη μεγάλη ανακοίνωση.

Ξεχωριστή στιγμή στο ολοκληρωμένο βίντεο στο Youtube ήταν η αντίδραση του Neymar όταν αποκαλύφθηκε ότι περιμένουν ακόμη ένα κορίτσι. Με χιούμορ και εμφανή ενθουσιασμό, ο ποδοσφαιριστής σχολίασε:

«Θα ξεκινήσω ένα συγκρότημα και, από σήμερα, θα είναι οι Spice Girls».

Ποια είναι η Bruna Biancardi

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Η Bruna Biancardi είναι μοντέλο, επιχειρηματίας και influencer από τη Βραζιλία. Έγινε παγκοσμίως γνωστή κυρίως λόγω της μακροχρόνιας σχέσης της με τον ποδοσφαιριστή Neymar Jr.

Καριέρα στη Μόδα

Γεννήθηκε στις 15 Απριλίου 1994 στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Σπούδασε Business στη μόδα (Fashion Business) και έχει εργαστεί ως μοντέλο, συνεργαζόμενη με κορυφαίους οίκους όπως οι Louis Vuitton, Off-White και Balmain.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Παρουσία στα Social Media

Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο, με πάνω από 15 εκατομμύρια followers στο BRUNA BIANCARDI Instagram, όπου μοιράζεται περιεχόμενο γύρω από το lifestyle, τη μόδα και τη μητρότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Οικογενειακή Ζωή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον Neymar, την Mavie (γεν. 2023) και τη Mel (γεν. 2025).

Η ίδια είναι σταθερά στο πλευρό του παίκτη, προστατεύοντας συχνά τη δημόσια εικόνα του στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια περιόδων με τραυματισμούς ή αρνητική κριτική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021, χώρισε για ένα μικρό διάστημα, αλλά μέσα στο 2022 οι δυο τους ανακοίνωσαν ότι είναι και πάλι μαζί. Ο λόγος που είχαν χωρίσει ήταν εξαιτίας της απιστίας του γνωστού ποδοσφαιριστή.

Το 2023, ο άσος του ποδοσφαίρου παραδέχθηκε και ζήτησε δημόσια συγγνώμη μέσω Instagram για την απιστία του, ενώ η Biancardi ήταν έγκυος στην δεύτερη κόρη τους.

Ο Neymar Παραδέχθηκε ότι «έκανε λάθος» και υποσχέθηκε ότι θα «προσπαθούσε» να κάνει τη σχέση τους να λειτουργήσει, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι είχε παράλληλη σχέση με την μπλόγκερ Φερνάντα Κάμπος.

Μεταξύ άλλων, μάλιστα, επισήμανε πως «τολμώ να πω ότι κάνω λάθη κάθε μέρα, εντός και εκτός γηπέδου. Αλλά τα λάθη στην προσωπική μου ζωή τα λύνω στο σπίτι, άμεσα, με την οικογένεια και τους φίλους μου.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Όλα αυτά βεβαίως ανήκουν στο παρελθόν καθώς το ζευγάρι παρά τα όσα πέρασε παραμένει μαζί, ερωτευμένο και έτοιμο να μεγαλώσει την οικογένειά του.

Επίσης η σύντροφος του Neymar διατηρεί μία στενή φιλία και με τη σύζυγο του Lionel Messi, Antonella Roccuzzo.

Υπενθυμίζεται ότι ο Neymar έχει ήδη έναν γιο, τον Ντέιβι Λούκα, ο οποίος γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2011. Τότε ο Neymar ήταν 19 ετών και ήταν ζευγάρι με την Καρολίνα Ντάντας, η οποία αφού ασχολήθηκε στο παρελθόν με μόδα και τηλεόραση, πλέον δουλεύει ως content creator.

Με πληροφορίες από: hola.com/us

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