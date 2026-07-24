Λίγο μετά τον γάμο τους στην Πάρο, ο Bruno Cerella ζει στιγμές απόλυτης ευτυχίας στο πλευρό της Αθηνάς Οικονομάκου. Ο πρώην μπασκετμπολίστας και επιχειρηματίας απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι, γεμίζει μπαταρίες και μοιράζεται συχνά με τους ακολούθους του στα social media στιγμιότυπα από την όμορφη καθημερινότητά τους.

Στην πρόσφατη ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Bruno Cerella εντυπωσίασε ξανά, ανεβάζοντας φωτογραφίες όπου γυμνάζεται εντατικά σε ένα πανέμορφο υπαίθριο γυμναστήριο με φόντο το απέραντο γαλάζιο, αλλά και χαλαρώνοντας στην πισίνα κάτω από τον καυτό ήλιο.

Με διάθεση γεμάτη αισιοδοξία, συνόδευσε τις εντυπωσιακές λήψεις με τη λεζάντα: «Στον δρόμο για τα 40. Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ✨ℬ𝓇𝓊𝓃𝑜 (@brunocerella.30)

govastiletto.gr -Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Ταξίδι στην Αγγλία λίγες ημέρες μετά το πάρτι του γάμου τους