Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella εδώ κι ένα χρόνο ζουν ένα δυνατό έρωτα και είναι πραγματικά αχώριστοι. Μάλιστα όπως έχει γίνει γνωστό, ο πρώην μπασκετμπολίστας έχει κάνει ήδη πρόταση γάμου στην Ελληνίδα ηθοποιό και επιχειρηματία και το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσουν και τον γάμο τους.

Η απόσταση που έχουν καθώς εκείνος χρειάζεται να λείπει αρκετές μέρες τον μήνα στο Μιλάνο, ίσως είναι και το «αλατοπίπερο» που κάνει τη σχέση τους πιο δυνατή.

«Μετά από έναν γάμο, υπάρχει πάντα μια νέα συνθήκη, μια περίοδος αλλαγών και συνειδητοποίησης. Κατάλαβα από την αρχή ότι η είσοδος του Bruno στη ζωή μου θα τα άλλαζε όλα, για αυτό και προχώρησα. Ο γάμος θα γίνει σύντομα, κουμπάροι θα είναι δικοί μου άνθρωποι. Δεν είχα άγχος να ταιριάξουν τα παιδιά μου με τον νέο μου σύντροφο. Ήξερα ότι είναι τόσο υπέροχος, που δεν είχα καμία αμφιβολία. Όλα έγιναν ομαλά και στους ρυθμούς που έπρεπε» εξομολογήθηκε η Αθηνά Οικονομάκου στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ποιος είναι όμως ο Bruno Cerella

Είναι Αργεντινο-Ιταλός πρώην επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής που πρόσφατα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση μετά από μια 19ετή καριέρα στην Ιταλία.

Ο 39χρονος κούκλος σύντροφος της Αθηνάς Οικονομάκου κατάφερε να μεταμορφώσει μια αθλητική καριέρα σε επιχειρηματική αυτοκρατορία και το αποτέλεσμα είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή περιουσία!

«Η οικογένεια του παππού μου από την πλευρά της μητέρας μου, μετανάστευσε στην Αργεντινή στις αρχές του 1900 και έχτισε πολλά κτίρια στην πόλη Μπαχία Μπλάνκα, όπου γεννήθηκα» αποκαλύπτει ο Bruno Cerella στο newmoney.gr.

Εκτός από την καλαθοσφαίριση, o Cerella είναι συνιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Slums Dunk“. Το έργο αυτό έχει ως στόχο να υποστηρίξει παιδιά και νέους σε υποβαθμισμένες περιοχές της Κένυας και της Ζάμπια, παρέχοντάς τους εγκαταστάσεις μπάσκετ και εκπαίδευση, προωθώντας τις κοινωνικές αξίες του αθλητισμού.

Είναι συνιδιοκτήτης σε εταιρεία Real Estate

«Ξεκίνησα το επιχειρηματικό μου ταξίδι ανακαινίζοντας ένα μικρό διαμέρισμα στο Μιλάνο, ενώ παράλληλα εκπαιδεύτηκα στα οικονομικά και στις business.» αποκάλυψε ο ίδιος.

Από εκεί και πέρα, η πορεία του ήταν ανοδική. Μέσω της εταιρείας του Vivir DC Real Estate κατασκευάζει σήμερα 145 ακίνητα στην Ιταλία — μια ισχυρή ένδειξη της δύναμης του brand και της παρουσίας του στον χώρο των ακινήτων.

«Με την πάροδο του χρόνου ανέπτυξα ένα πλούσιο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Η εταιρεία που διατηρώ μαζί με τους συνεργάτες μου χτίζει, ανακαινίζει και νοικιάζει νέου τύπου ακίνητα που διαθέτουν οικολογικό προσανατολισμό και φέρνουν τους ενοίκους πιο κοντά στο sustainability και την τέχνη» αποκάλυψε.

Οι άλλες επιχειρήσεις του Bruno Cerella

Eπιπλέον ο Bruno Cerella έχει συμπεριλάβει στην επιχειρηματικότητα του:

Το λανσάρισμα ενός brand παπουτσιών, το οποίο θα πωλείται σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία.

Τη λειτουργία πρακτορείου αθλητών με έδρα το Μιλάνο, που ενσωματώνει τη γλώσσα των brands, τον κόσμο του μάρκετινγκ και τα νέα αθλητικά ταλέντα.

Ένα ιδιαίτερο project στον χώρο wellness & γυναικείας επιχειρηματικότητας: μαζί με τη σύντροφό του, τη Αθηνά Οικονομάκου, δημιούργησαν το χώρο WOME στο Μιλάνο, σχεδιασμένο για γυναίκες που θέλουν να συνδυάσουν οικογένεια, καριέρα και προσωπική φροντίδα.

Η σχέση του με τον Giorgio Armani

Ο Bruno Cerella μυήθηκε στις επιχειρήσεις από τον Giorgio Armani μαζί με τον οποίο είχαν κάποια στιγμή και κοινή εταιρεία με real estate.

Οι δυο τους είχαν χτίσει μία άριστη επαγγελματική σχέση και μαζί έκαναν με επιτυχία business. Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, στις 4 Σεπτεμβρίου του 2025, δίδαξε στον Cerella τη γνώση των λεπτομερειών της πορείας του, όπως αποκάλυψε ο πρώην μπασκετμπολίστας και νυν επιχειρηματίας.

«Το 2013, υπέγραψα με την Olimpia Milano, τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν πραγματικά υπέροχα για μένα. Ο κ. Giorgio Armani και ο κ. Leo Del Orco ήταν πάντα παρόντες, με απαράμιλλη προσοχή. Κερδίσαμε πολλά, περάσαμε καλά και χτίσαμε έναν γνήσιο δεσμό μοιράζοντας χρόνο εντός όσο και εκτός γηπέδου» εξομολογήθηκε ο Bruno Cerella στο newmoney.gr.

Σήμερα συνεχίζει τη συνεργασία μαζί με τον διάδοχό του, τον Leo Del Orco.

Με πληροφορίες από: wikipedia, newmoney.gr,sportal.eu