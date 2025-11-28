Τα Χριστούγεννα είναι πολύ κοντά, αφού πλέον έχει μείνει λιγότερο από ένας μήνας και έτσι τα σπίτια όλων γεμίζουν σιγά σιγά με στολίδια και φωτάκια, μπαίνοντας στο κλίμα των γιορτών. Μάλιστα, τα social media έχουν κατακλυστεί με δημοσιεύσεις από τα δέντρα των επωνύμων.

Ο Bruno Cirillo ανέβασε, την Πέμπτη 27/11, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το στολισμό στο σπίτι του με την κόρη του, που έχει αποκτήσει από το γάμο του με την Έλενα Ασημακοπούλου, η οποία πλέον είναι ολόκληρη γυναίκα.

Ο ίδιος έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Δεν σου ζητάω να είσαι τέλεια, σου ζητάω μόνο να είσαι αληθινή, και όταν κοιτάς πίσω ως ενήλικας ελπίζω να μπορείς να πεις ότι ένιωσες αγάπη. Τόσο πολύ. Όλη την ώρα».

Όπως βλέπουμε, επέλεξαν ένα μικρότερο δέντρο, χιονισμένο, για το οποίο επέλεξαν κόκκινα και χρυσά στολίδια, όπως και λαμπάκια με θερμό φως. Τοποθέτησαν και δύο χριστουγεννιάτικα φωτιζόμενα κάδρα στον τοίχο και στη συνέχεια απόλαυσαν το θέαμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bruno Cirillo (@brcirillo)

govastiletto.gr – Αγνώριστος σήμερα ο Bruno Cirillo – Άφησε μαλλιά μετά τον χωρισμό του από την Έλενα Ασημακοπούλου