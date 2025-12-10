Η νέα δημιουργία του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia, συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, καθώς κέρδισε τρεις σημαντικές υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες 2026.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν η Έμα Στόουν, ο Τζέσι Πλέμονς και ο Έινταν Ντέλμπις, διεκδικεί το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ενώ οι δύο βασικοί της πρωταγωνιστές είναι υποψήφιοι για Καλύτερο Ηθοποιό και Καλύτερη Ηθοποιό αντίστοιχα.

Η Bugonia, που ήδη έχει συζητηθεί για τη σκοτεινά χιουμοριστική και τολμηρή αφήγησή της, φαίνεται πως κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο για την αισθητική της, όσο και για τις ερμηνείες των ηθοποιών της.

Η Έμα Στόουν, που βρίσκεται για ακόμη μία φορά στην πρώτη γραμμή διακρίσεων σε συνεργασία με τον Λάνθιμο, εξέφρασε δημόσια τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για τις υποψηφιότητες, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για την ομάδα του Bugonia και για τις Χρυσές Σφαίρες. Η συμμετοχή μου στην ταινία ήταν μια άγρια, εντελώς μοναδική εμπειρία. Το να δουλέψω με τον Τζέσι —του οποίου η υποψηφιότητα είναι πέρα για πέρα δίκαιη— ήταν πραγματικά ξεχωριστό. Τίποτα δεν θα υπήρχε χωρίς το εξαιρετικό σενάριο του Γουίλ Τρέισι και τη διορατική, βαθιά ανθρώπινη σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου. Είμαι ευγνώμων για όλους και τυχερή που ήμουν μέρος αυτής της ταινίας».

Οι υποψηφιότητες της Bugonia ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη διεθνή δυναμική του Γιώργου Λάνθιμου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια θεωρείται ένας από τους πιο καινοτόμους και επιδραστικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου.