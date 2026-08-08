Στα Ματογιάννια απαθανάτισε η κάμερα του Mykonos Live TV την Μαρίνα Σταυράκη μαζί με το νέο της σύντροφο, τον ισχυρό Τούρκο επιχειρηματία, Bülent Özkan.

Το ζευγάρι, χαλαρό και ευδιάθετο, έκανε δηλώσεις στο δημοσιογράφο Νίκο Κουρούμαλο. Η πρώην κυρία Πατούλη, με άκρως καλοκαιρινό λουκ, που τράβηξε τα βλέμματα, ανέφερε ότι περνάει μοναδικές και υπέροχες στιγμές στη Μύκονο, ενώ ο νέος της αγαπημένος είπε ότι νιώθει υπέροχα και πως έχει έρθει πολλές φορές στη Μύκονο, που του αρέσει πολύ ως καλοκαιρινός προορισμός, όπως και η Αλικαρνασσός (Bodrum).

Η Μαρίνα Σταυράκη είναι ξανά ερωτευμένη και, όπως όλα δείχνουν, η σχέση είναι σοβαρή με τον Bülent Özkan. Γι’ αυτό άλλωστε αποφάσισε να μας τον συστήσει.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Μαρίνα Σταυράκη: Βραδινή έξοδος στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου με τον σύντροφό της, Bülent Özkan