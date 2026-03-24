Στις 23 Μαρτίου 2026, το Μιλάνο φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό gala του οίκου Bvlgari, με αφορμή την παρουσίαση της νέας συλλογής υψηλής κοσμηματοποιίας και ωρολογοποιίας, “Eclettica”.

Η εκδήλωση ξεπέρασε την απλή επίδειξη κοσμημάτων, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια μοναδική εμπειρία που συνδύαζε μόδα, τέχνη και glamour.

Η συλλογή “Eclettica” τιμά τη συνύπαρξη διαφορετικών δημιουργικών κόσμων, και οι καλεσμένοι του gala ενσάρκωσαν αυτή τη φιλοσοφία.

Στο red carpet εμφανίστηκαν διακεκριμένες προσωπικότητες όπως η Priyanka Chopra με μαύρο bustier gown και διαμαντένια κοσμήματα Bvlgari, η Anne Hathaway με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα και statement κοσμήματα, καθώς και η Dua Lipa με μαύρο φόρεμα και μωβ bralette, ισορροπώντας ανάμεσα σε sexy και high fashion στυλ.

Παρόντες ήταν επίσης οι Jake Gyllenhaal, Liu Yifei και Kim Ji-won, δημιουργώντας μια πραγματικά διεθνή λίστα καλεσμένων.

Η Eclettica δεν περιορίζεται απλώς στο κόσμημα: αποτελεί μια ωδή στην καλλιτεχνική ελευθερία, με τολμηρούς συνδυασμούς πολύτιμων λίθων και μοναδικά σχέδια που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

Οι ambassadors του οίκου δεν φορούσαν μόνο κοσμήματα, αλλά εξέφραζαν τη φιλοσοφία της συλλογής: έντονη, εκφραστική και χωρίς περιορισμούς.

Το gala ήταν μια γιορτή της σύγχρονης πολυτέλειας, αφήνοντας μια ανεξίτηλη εντύπωση τόσο για τη συλλογή, όσο και για τη βραδιά που τη συνόδευσε.

