Με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια μίλησε ο Callum Turner για τη νέα ζωή που έχει δημιουργήσει στο πλευρό της Dua Lipa, αναφερόμενος στον γάμο τους, αλλά και στα σχέδιά τους για το μέλλον.

Ο 36χρονος ηθοποιός μίλησε στο Esquire για τη σχέση του με την pop star και δεν έκρυψε πόσο ευτυχισμένος είναι με την κοινή τους πορεία.

Αναφερόμενος στην ημέρα του γάμου τους, τη χαρακτήρισε ως μία από τις πιο σημαντικές και ξεχωριστές στιγμές της ζωής του.

Ο Callum Turner και η Dua Lipa παντρεύτηκαν τον περασμένο Μάιο στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου. Στη συνέχεια, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Παλέρμο της Σικελίας, όπου γιόρτασε την ένωσή του με ένα τριήμερο πάρτι, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

«Ήταν εκπληκτικά… Ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Είναι ωραίο να βρίσκεις έναν άνθρωπο που αγαπάς, που σε αγαπά και με τον οποίο θέλεις να είσαι συνέχεια μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Ο Callum Turner αναφέρθηκε όμως και στα σχέδια που έχει για τα επόμενα χρόνια, αποκαλύπτοντας πως η δημιουργία οικογένειας είναι κάτι που επιθυμεί. Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να αποκτήσει παιδιά μέσα στην επόμενη δεκαετία, απάντησε θετικά.

«Προφανώς, ναι. Είμαι 36 ετών. Θα ήθελα να κάνω οικογένεια και να μεγαλώσω παιδιά», δήλωσε, δείχνοντας πως βλέπει με αισιοδοξία το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή του.

Callum Turner reveals his plans to start a family with wife Dua Lipa in rare comments and says their wedding was ‘the most beautiful day of his life’ https://t.co/NXpsRSA5dk — Daily Mail (@DailyMail) August 18, 2026

Govastiletto.gr – Dua Lipa – Callum Turner: Η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά τον γάμο τους