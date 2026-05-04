Η Cameron Diaz και ο σύζυγός της Benji Madden ανακοίνωσαν τον ερχομό του τρίτου τους παιδιού, προσθέτοντας ακόμη μία χαρούμενη σελίδα στην οικογενειακή τους ζωή.

Την είδηση γνωστοποίησε ο 47χρονος μουσικός μέσω Instagram, με μια ανάρτηση γεμάτη ενθουσιασμό και συγκίνηση. Όπως έγραψε, το ζευγάρι καλωσόρισε τον γιο τους, που θα ονομάζεται Nautas Madden, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του για το νέο μέλος της οικογένειας.

«Η Cameron κι εγώ είμαστε χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε ευλογημένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, του Nautas Madden. Καλώς ήρθες στον κόσμο, γιε μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Benji Madden μίλησε για τη χαρά που βιώνουν ως οικογένεια, σημειώνοντας ότι τα παιδιά τους είναι υγιή και ευτυχισμένα, ενώ ευχαρίστησε όλους για τις ευχές τους.

Αντί για φωτογραφία του νεογέννητου, επέλεξε να δημοσιεύσει μια εικόνα πλοίου, εξηγώντας πως το όνομα «Nautas» συνδέεται με τη θάλασσα και παραπέμπει σε έναν εξερευνητή που δεν φοβάται το άγνωστο.

Η Cameron Diaz αντέδρασε και εκείνη δημόσια στην ανάρτηση, αφήνοντας σύμβολα αγάπης, επιβεβαιώνοντας τη συγκίνησή της για το νέο μέλος της οικογένειας.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2015, έχει ήδη δύο παιδιά, την κόρη Raddix (2019) και τον γιο Cardinal (2024), τα οποία, όπως και το νεογέννητο, ήρθαν στον κόσμο μέσω παρένθετης μητέρας.

