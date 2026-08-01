Στην Ελλάδα περνά μέρος των φετινών της καλοκαιρινών διακοπών η Camila Cabello, επιλέγοντας τις Κυκλάδες για στιγμές χαλάρωσης μαζί με την οικογένειά της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την ελληνική της απόδραση, δίνοντας στους θαυμαστές της μια μικρή γεύση από τις διακοπές της.

Αν και δεν αποκάλυψε σε ποιο νησί βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ταξιδεύει μαζί με μέλη της οικογένειάς της.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της, η Camila Cabello έγραψε: «Greece: Part One», αφήνοντας να εννοηθεί πως θα ακολουθήσουν και νέες εικόνες από τις διακοπές της στη χώρα μας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⋆𐙚₊˚⊹♡ camila (@camila_cabello)

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