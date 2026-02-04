Ο Τούρκος ηθοποιός Can Yaman πρόκειται να εμφανιστεί ως συμπαρουσιαστής σε μία από τις πέντε βραδιές του Φεστιβάλ Sanremo 2026, το οποίο θα αναδείξει τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ιταλία στη Eurovision 2026.

Ο Can Yaman έγινε ευρέως γνωστός σχεδόν μέσα σε μια νύχτα μέσα από το ρόλο του στη σειρά «Φτερωτός Θεός». Ο Τούρκος ηθοποιός παίζοντας στο πλευρό της Demet Özdemir, υποδύθηκε τον Can Divit και η φήμη του σύντομα ξεπέρασε τα σύνορα της Τουρκίας, φτάνοντας σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της RAI, ο Yaman —ο οποίος τον Ιανουάριο είχε συλληφθεί στην Τουρκία με κατηγορίες για ναρκωτικά και πορνεία, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος— θα βρίσκεται στο πλευρό των Κάρλο Κόντι και Λάουρα Παουζίνι κατά την πρώτη βραδιά του φεστιβάλ, στις 24 Φεβρουαρίου.

Η εκδήλωση θα διαρκέσει από τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου και θα φιλοξενήσει συνολικά 30 καλλιτέχνες από την Ιταλία και το εξωτερικό.

Παραδοσιακά, ο νικητής του Sanremo αποκτά το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τη χώρα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Σε περίπτωση που αρνηθεί, η ευκαιρία περνά στον δεύτερο στη σειρά κατάταξης και αν χρειαστεί, στους επόμενους.

Η παρουσία του Can Yaman στο φεστιβάλ έρχεται λίγο καιρό μετά τα προσωπικά και νομικά του ζητήματα, προκαλώντας μεγάλη συζήτηση στα media και στα social media για την επιστροφή του στη δημόσια σκηνή.

Πηγή: eurovisionfun.com / antenna.gr

Govastiletto.gr – Can Yaman: Διέγραψε όλα τα προφίλ του στα social media – O λόγος που αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας