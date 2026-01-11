Τούρκοι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν εφόδους σε επτά επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά, η οποία επίσης περιλαμβάνει καταγγελίες που συνδέονται με την πορνεία, και ότι συνελήφθησαν επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός Can Yaman, που έγινε ευρέως γνωστός στη χώρα μας μέσα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός».

Μονάδες της χωροφυλακής έκαναν έφοδο σε ξενοδοχείο στον Βόσπορο στη συνοικία Μπεμπέκ, ενώ αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών πραγματοποίησαν έρευνα σε νυχτερινό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη.

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε επιχειρήσεις έρευνας και κατάσχεσης σε έξι επιχειρήσεις, ενώ η χωροφυλακή προχώρησε σε έρευνα και κατάσχεση σε μια επιχείρηση. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι οι αρχές κατέσχεσαν ουσίες που περιγράφηκαν ως υγρά και κατάλοιπα που θεωρείται ότι είναι ναρκωτικά, καθώς και κοκαΐνη, μαριχουάνα, χάπια, ζυγαριά ακριβείας και πυρομαχικά.

Μεταξύ όσων συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση στο ξενοδοχείο ήταν η ηθοποιός Selen Görgüzel, η Ayşe Sağlam, η πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια Nilüfer Batur Tokgöz και η Ceren Alper. Ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων ανήλθε σε επτά, καθώς τέθηκε υπό κράτηση και ο Can Yaman.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι οι κατηγορίες που διερευνώνται περιλαμβάνουν κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση, διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών και προτροπή σε πορνεία ή παροχή χώρου για πορνεία.

Οι έφοδοι αποτελούν την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε μια έρευνα που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, αφορά συνολικά 26 υπόπτους για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Προηγούμενες επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες επαρχίες οδήγησαν σε συλλήψεις και προφυλακίσεις, μεταξύ των οποίων και η φυλάκιση του παραγωγού Muzaffer Yıldırım.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι έχουν φυλακιστεί μέχρι στιγμής 36 άτομα, ενώ σε μια μεγάλη φάση της υπόθεσης ζητήθηκε η κράτηση 26 υπόπτων.

Η έρευνα έχει στοχεύσει σε μεγάλο αριθμό προσώπων, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, μοντέλα και πρόσωπα του χώρου της ψυχαγωγίας, influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιογράφους και τηλεοπτικές προσωπικότητες.

