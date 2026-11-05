Η Κάρα Ντελεβίν επέλεξε μια ιδιαίτερα τολμηρή δημιουργία του οίκου Jean Paul Gaultier για την εμφάνισή της στο Λος Άντζελες.

Με μια άκρως αποκαλυπτική εμφάνιση έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Club Kid», τραβώντας τα βλέμματα με την ενδυματολογική της επιλογή.

Το μοντέλο και ηθοποιός, η οποία συμμετέχει στην ταινία ενσαρκώνοντας τη Σόφι, υιοθέτησε την τάση του no pants look, επιλέγοντας να εμφανιστεί χωρίς παντελόνι.

Αντί για το κλασικό κάτω μέρος ενός συνόλου, φόρεσε ένα μαύρο εσώρουχο, αφήνοντας τα πόδια της ακάλυπτα.

Η δημιουργία του Jean Paul Gaultier

Το βασικό κομμάτι της εμφάνισής της ήταν ένα oversized σακάκι, με έντονους ώμους και φαρδιά γραμμή, που έδινε ιδιαίτερο χαρακτήρα στο look.

Η ίδια ολοκλήρωσε το outfit με διάφανο μαύρο καλσόν και μυτερές γόβες, δημιουργώντας ένα σύνολο που συνδύαζε τη θηλυκότητα με μια πιο τολμηρή, fashion-forward αισθητική.

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