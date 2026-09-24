Νέα τροφή στις φήμες που θέλουν την Cardi B να έχει έρθει κοντά με τον γνωστό τερματοφύλακα Μαντούκα Οκόγι έδωσε η κοινή τους εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Η 33χρονη ράπερ και ο 27χρονος Γερμανo-Νιγηριανός ποδοσφαιριστής εθεάθησαν μαζί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, λίγη ώρα μετά την εμφάνιση της Cardi B στην πασαρέλα της εκδήλωσης Vogue World.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο X λογαριασμός θαυμαστών της τραγουδίστριας, οι δυο τους φαίνονται να συζητούν χαλαρά, ενώ απολαμβάνουν το ποτό τους σε πάρτι που ακολούθησε την εκδήλωση.

Οι κοινές τους εμφανίσεις, πάντως, δεν περιορίζονται στο Μιλάνο. Η Cardi B και ο Μαντούκα έχουν βρεθεί μαζί και σε άλλες εκδηλώσεις μόδας στην Ευρώπη, ενισχύοντας τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να έχουν έρθει πιο κοντά.

Τον περασμένο Ιούλιο, οι δυο τους βρέθηκαν στην πρώτη σειρά του σόου του Jean Paul Gaultier για τη συλλογή Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. (δείτε εδώ) Κοινό στοιχείο στις εμφανίσεις τους ήταν ο στιλίστας Kollin Carter, ο οποίος έχει επιμεληθεί τα looks και των δύο.

Την ίδια περίοδο, η Daily Mail είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της Cardi B και του ποδοσφαιριστή να γελούν μαζί, ενώ βρίσκονταν σε μπαλκόνι κατά τη διάρκεια άλλης εκδήλωσης.

Η ράπερ, η οποία έχει τρία παιδιά με τον εν διαστάσει σύζυγό της Offset και ένα ακόμη παιδί με τον Stefon Diggs, είχε αναφερθεί πρόσφατα στον Μαντούκα Οκόγι σε συνέντευξή της στη Vogue Arabia, που δημοσιεύτηκε στις 27 Αυγούστου.

Μιλώντας για εκείνον, είχε δηλώσει: «Ήταν πραγματικά πολύ γλυκός. Όταν τον βλέπεις στα social media, δείχνει πολύ αυστηρός, σοβαρός, αλλά είναι πολύ καλός άνθρωπος».

Μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ερωτική σχέση μεταξύ τους, ωστόσο οι ολοένα και συχνότερες κοινές εμφανίσεις τους συνεχίζουν να τροφοδοτούν τα σχετικά δημοσιεύματα.

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Cardi B Spotted with Maduka Okoye in Milan last Night 🇮🇹 https://t.co/qS5o8VHRAV — HYPETRIBE (@hypetribeng) September 23, 2026

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