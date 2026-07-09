Έντονη συζήτηση έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η Cardi B και ο Νιγηριανός διεθνής τερματοφύλακας Maduka Okoye, μετά τις κοινές τους εμφανίσεις στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Οι δυο τους βρέθηκαν σε περισσότερες από μία εκδηλώσεις, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους παρευρισκόμενους, αλλά και τους χρήστες των social media.

Οι δυο τους βρέθηκαν αρχικά στο fashion show του Jean Paul Gaultier για τη συλλογή Haute Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027. Στα στιγμιότυπα, ο Maduka Okoye φαίνεται να συνοδεύει τη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια στη θέση της, πριν οι δυο τους παρακολουθήσουν μαζί την επίδειξη.

Η κοινή τους παρουσία συνεχίστηκε και στην εκδήλωση υψηλής κοσμηματοποιίας του οίκου Messika, όπου απαθανατίστηκαν να συνομιλούν, να γελούν και να δείχνουν ιδιαίτερα άνετοι, ο ένας δίπλα στον άλλον.

Παράλληλα, νέο οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο τους δείχνει να συζητούν σε μπαλκόνι του χώρου της εκδήλωσης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα σενάρια περί μιας πιο προσωπικής σχέσης.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Cardi B ούτε ο Maduka Okoye έχουν σχολιάσει τις φήμες ή έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από μια φιλική γνωριμία.

Ωστόσο, οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους και των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

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