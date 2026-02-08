Ένα απρόοπτο περιστατικό καταγράφηκε με πρωταγωνίστρια την Cardi B, όταν η γνωστή ράπερ κατέληξε στο έδαφος, ενώ χόρευε με ένα ρομπότ σε δημόσιο χώρο.

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το TMZ, το συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο.

Η Cardi B εμφανίζεται να περπατά σε εξωτερικό χώρο και να πλησιάζει ένα ρομπότ, ενημερώνοντας το συγκεντρωμένο πλήθος ότι επρόκειτο να χορέψει μαζί του.

Στο οπτικό υλικό, η καλλιτέχνιδα φαίνεται να εκτελεί χορευτικές κινήσεις γύρω από το ρομπότ και να πλησιάζει αρκετά κοντά του, πριν σκύψει προς το μέρος του.

Τη στιγμή εκείνη, το ρομπότ δείχνει να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει προς την πλευρά της, με αποτέλεσμα η Cardi B να αιφνιδιαστεί και να βρεθεί στο έδαφος.

Οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν άμεσα να τη βοηθήσουν να σηκωθεί, ενώ, όπως προκύπτει από το βίντεο, η ίδια δεν τραυματίστηκε και αποχώρησε από το σημείο με τη βοήθεια αντρών.

Δείτε το βίντεο:

🚨 EXCLUSIVE: Cardi B might have turned a robot on too much … because it seemingly launched itself at her in San Francisco. https://t.co/n5lVEXIO4o pic.twitter.com/BtG7af9iBe — TMZ (@TMZ) February 8, 2026

