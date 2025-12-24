Τα 58 της χρόνια έκλεισε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 η Carla Bruni. Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας και εμβληματικό supermodel επέλεξε να γιορτάσει την ημέρα των γενεθλίων της μοιράζοντας ένα νοσταλγικό βίντεο από τις ένδοξες στιγμές της στις διεθνείς πασαρέλες, δηλώνοντας υπερήφανη για την ηλικία της.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, το γεγονός ότι ακόμα μπορεί και στέκεται επάξια στην πασαρέλα, η Carla Bruni έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε στο Instagram: «Έγινα 58 και είμαι υπερήφανη γι’ αυτό».

Όπως ήταν αναμενόμενο η ανάρτηση «πλημμύρισε» από καρδούλες, ευχές και αποθεωτικά σχόλια όπως «είσαι πανέμορφη», «είσαι καταπληκτική», «είσαι εκθαμβωτική».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carla Bruni (@carlabruniofficial)

govastiletto.gr -Carla Bruni: Από τα εξώφυλλα της Vogue μέχρι τα σαλόνια του Ελιζέ – Το θυελλώδες ειδύλλιο με τον Nicolas Sarkozy και τα σκάνδαλα