Αλλαγές έρχονται στον νέο κύκλο του «Cash or Trash», καθώς ο Γιώργος Τσαγκαράκης αποχωρεί από την ομάδα των αγοραστών και τη θέση του αναλαμβάνει ο αρχιτέκτονας Γιάννης Καρβουτζής.

Ο νέος αγοραστής έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα για την 6η σεζόν της δημοφιλούς εκπομπής του STAR.

Εκτός από την επαγγελματική του πορεία στον χώρο της αρχιτεκτονικής, είναι συνιδιοκτήτης γνωστού restaurant bar στο Κολωνάκι.

Ο Γιάννης Καρβουτζής σπούδασε αρχιτεκτονική στο Παρίσι και έχει συνεργαστεί με σημαντικά αρχιτεκτονικά και θεατρικά σχήματα στη Γαλλία.

Στην Ελλάδα έχει υπογράψει σειρά έργων, από ιδιωτικές κατοικίες έως χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα είναι η μοναδική νέα προσθήκη, καθώς στον 6ο κύκλο του «Cash or Trash» αναμένεται να ενταχθούν ακόμη δύο νέοι αγοραστές.

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