Στο περιστατικό που συζητήθηκε έντονα τις τελευταίες ημέρες στο Cash or Trash αναφέρθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη, μετά την αποκάλυψη ότι το δισκοπότηρο που παρουσίασε διαγωνιζόμενος δεν ήταν τελικά χρυσό και μεγάλης αξίας, όπως πίστευε.

Ο παίκτης από την Κύπρο είχε αγοράσει το αντικείμενο έναντι περίπου 8.000 με 9.000 ευρώ, θεωρώντας πως ήταν κατασκευασμένο από χρυσό, ασήμι και πολύτιμες πέτρες.

Ωστόσο, μετά τον έλεγχο των ειδικών της εκπομπής, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για διακοσμητικό αντικείμενο με εκτιμώμενη αξία περίπου 300 ευρώ.

Η Δέσποινα Μοιραράκη, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», εξήγησε πως ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου από τον εκτιμητή Θάνο Λούδο.

«Αυτό συνέβη στα πρώτα χρόνια της εκπομπής μας για πρώτη φορά. Ο εκτιμητής μας, ο Θάνος Λούδος, όχι μόνο έκανε τον έλεγχο, αλλά έχει και ειδικά υλικά για να μπορεί να ελέγξει αν κάτι είναι ή δεν είναι χρυσός, αν είναι ή δεν είναι ασήμι. Όταν το έπιασα στα χέρια μου, αντιλήφθηκα ότι πρόκειται για κάτι ευτελές. Ο κύριος Γιάννης πραγματικά ξαφνιάστηκε, αλλά αμέσως είπε ότι δεν θα πήγαινε μέσα να το πουλήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Θάνος Λούδος μίλησε κι εκείνος για τη δύσκολη στιγμή που βίωσε ο διαγωνιζόμενος: «Ήρθε ένας πολύ ωραίος κύριος, ο οποίος είχε ένα αντικείμενο που θεωρούσε ότι ήταν χρυσό, ασημένιο και με πολύτιμες πέτρες. Τελικά αποδείχτηκε από τη δική μας έρευνα ότι δυστυχώς δεν ήταν χρυσό. Ο άνθρωπος στενοχωρήθηκε και είναι λογικό, γιατί όταν περιμένεις ότι έχεις στα χέρια σου κάτι που κάνει 15 ή 20 χιλιάδες ευρώ και ξαφνικά σου λένε ότι κάνει 300 ευρώ, είναι άσχημο σαν εμπειρία», είπε.

Όπως αποκάλυψε, ο παίκτης δεν θέλησε να προχωρήσει στη διαδικασία της δημοπρασίας, θεωρώντας ότι δεν άξιζε να το πουλήσει για αυτό το ποσό: «Δεν ήθελε να πάει μέσα, τι να πάει να πάρει 300 ευρώ; Είπε ότι θα το κάνει δωρεά σε κάποια εκκλησία, σε κάποιον παπά να το αξιοποιήσει», συμπλήρωσε ο εκτιμητής.

Ο διαγωνιζόμενος αποχώρησε τελικά από το παιχνίδι χωρίς να προχωρήσει στη δημοπρασία, υποστηρίζοντας πως εξαπατήθηκε από το άτομο από το οποίο είχε αγοράσει το δισκοπότηρο.

Govastiletto.gr – Δέσποινα Μοιραράκη: Δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στο Ιράν – «Έβαλα τις φωνές, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος»