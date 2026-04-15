Η Cate Blanchett ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο σε φωτογράφο στο κόκκινο χαλί των βραβείων Ολιβιέ, με τη στιγμή να απαθανατίζεται σε βίντεο και να γίνεται viral.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στο Royal Albert Hall για την τελετή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Απριλίου και ενώ ένας από τους φωτογράφους που βρίσκονταν στο σημείο της φώναζε, εκείνη αρχικά παραμένοντας ψύχραιμη του ζήτησε να σταματήσει.
Όμως, όταν εκείνος συνέχισε, η ίδια απάντησε υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο προς το μέρος του, μια κίνηση που προκάλεσε γέλια από τους παρευρισκόμενους.
Αυτή η κίνηση σχολιάστηκε στα social media, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη στιγμή «απολαυστική» και «αυθόρμητη», ωστόσο υπήρξαν και εκείνοι που δήλωσαν ότι η Cate Blanchett ήταν αγενής και δεν έδειξε σεβασμό στον άνθρωπο που στεκόταν απέναντί της και έκανε τη δουλειά του.
