Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Carys Zeta Douglas, η 22χρονη κόρη της Catherine Zeta-Jones και του Michael Douglas, μεγαλώνει και μοιάζει όλο και περισσότερο στη μητέρα της.

Το βράδυ της Τρίτης, η Carys μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί του γκαλά PAC NYC Icons of Culture, όπου συνόδευσε τον πατέρα της.

Για την περίσταση, αναβίωσε την αίγλη της μητέρας της φορώντας το δαντελένιο μαύρο φόρεμα που είχε φορέσει η Catherine Zeta-Jones το 2005, στην τελετή ένταξης στο Rock and Roll Hall of Fame – δύο χρόνια πριν ακόμη γεννηθεί η Carys.

Το μικρό μαύρο φόρεμα (LBD) ξεχώριζε για το σχέδιο δαντέλας με μοτίβα φύλλων, τον κομψό λαιμό και τις λεπτές τιράντες. Η μαύρη λεπτομέρεια με χάντρες πρόσθετε λάμψη στο μπούστο, ενώ τα βολάν στη φούστα χάριζαν κίνηση και θηλυκότητα.

Ενώ η Catherine το είχε συνδυάσει με δαντελένιες γόβες και λαμπερά διαμαντένια κοσμήματα, η Carys προτίμησε μια πιο μοντέρνα, μίνιμαλ προσέγγιση. Απλές μαύρες γόβες, μαλλιά χτενισμένα στο πλάι με όγκο και εντυπωσιακά ασημένια σκουλαρίκια με κεχριμπαρένια πέτρα.

Το look ολοκληρώθηκε με ένα μαύρο clutch και φρέσκο μακιγιάζ, μια εμφάνιση που συνδύαζε αρμονικά τη διαχρονική κομψότητα με τη νεανική φρεσκάδα.

Σε δηλώσεις της στο People, η Carys αποκάλυψε πως αγαπά τη μόδα με βιώσιμο χαρακτήρα και λατρεύει τα vintage ρούχα: «Δεν μου αρέσει να αγοράζω γρήγορη μόδα. Προτιμώ κάτι με ιστορία, οπότε νιώθω πολύ τυχερή που έχω πρόσβαση στη ντουλάπα της μητέρας μου».

Πηγή: Bovary

