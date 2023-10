Celebrity – Μαρία Καλάβρια σε Νίκο Βαμβακούλα: «Έχεις εμμονή μαζί μου, είσαι προβληματικός»

Η Μαρία Καλάβρια οδηγήθηκε σε μια λεκτική έκρηξη στο "I’m a Celebrity get me out of here"...