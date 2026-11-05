Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 38ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας η παρουσίαση της νέας συλλογής του brand Celebrity Skin του Δημήτρη Στρέπκου στο ιστορικό εργοστάσιο «Πεταλούδα» του Μουζάκη.

Ο βιομηχανικός χώρος, με το παρελθόν και τον χαρακτήρα του, έδωσε το ιδανικό φόντο για την παρουσίαση της νέας συλλογής ρούχων του πετυχημένου σχεδιαστή, ο οποίος κινήθηκε στο γνώριμο avant garde ύφος του.

Ο σχεδιαστής Δημήτρης Στρέπκος

Eclectic Purity

Τζόρτζια Σιακαβάρα

Η νέα συλλογή του brand Celebrity Skin ονομάζεται Eclectic Purity και συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα.

Ο Δημήτρης Στρέπκος μοιράστηκε αποκλειστικό υλικό στο zougla.gr από το φετινό του show, το οποίο τραβήχτηκε από τον ίδιο τον σχεδιαστή. Στη νέα του συλλογή ξεχώρισαν τα avant garde στοιχεία που είναι το σήμα κατατεθέν του Έλληνα σχεδιαστή, μόνο που αυτή τη φορά κινήθηκε σε πιο ρομαντικό ύφος και με μια νέα προσέγγιση στη χρήση των υλικών και της τεχνικής του moulage.

Επιπλέον, έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη Men Collection από deconstructed jeans jackets και oversized γιαπωνέζικες παντελόνες με πολλές πτυχώσεις που αποτελούν μεγάλη αγάπη του οίκου.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες

Ο Δημήτρης Στρέπκος με τη Μάρα Δαρμουσλή

Άντζυ Ανδριτσοπούλου

Λίγα λόγια για τον Δημήτρη Στρέπκο

Ο Δημήτρης Στρέπκος από έφηβος στα 80s, ξόδευε όλο του το χαρτζιλίκι σε δίσκους βινυλίου και περιοδικά μόδας. Το ανήσυχο πνεύμα του τον ωθούσε να εξερευνά κάθε μορφή τέχνης, ονειρευόμενος μια καλλιτεχνική πορεία, χωρίς όμως να γνωρίζει ακόμη την ακριβή της κατεύθυνση.

Η ευχέρειά του στον γραπτό λόγο και η αγάπη του για το διάβασμα τον οδήγησαν στη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων. Αν και πήρε το Πτυχίο του Φιλολόγου, δεν εξάσκησε ποτέ το επάγγελμα. Αμέσως μετά την ορκωμοσία, μετακόμισε στο Λονδίνο για να σπουδάσει Σκηνογραφία και Ενδυματολογία στο φημισμένο Central Saint Martins.

Αν και το ταλέντο του στο σχέδιο ήταν εμφανές από νωρίς, η ιδέα να σχεδιάσει δικά του ρούχα δεν είχε περάσει αρχικά από το μυαλό του, παρότι ο χώρος της μόδας τον μαγνήτιζε. Έτσι, για αρκετά χρόνια δραστηριοποιήθηκε ως ενδυματολόγος, σκηνογράφος και στυλίστας, υπογράφοντας φωτογραφίσεις περιοδικών και θεατρικές παραγωγές.

Πώς προέκυψε το όνομα του brand του Celebrity Skin

Ήθελε να δημιουργήσει ένα brand που να θυμάται ο κόσμος και να σηματοδοτεί την ταυτότητα των ρούχων. Έτσι δημιούργησε το Celebrity Skin. Celebrity όχι με την έννοια του διάσημου, αλλά με το ενδιαφέρον που έχει κάθε άτομο με ιδιαίτερη ταυτότητα, κάθε άτομο που τολμάει το διαφορετικό. Το skin το έδωσε με την έννοια του ρούχου που γίνεται σαν δεύτερο δέρμα, του ρούχου με μια άλλη ματιά.

Ο Δημήτρης Στρέπκος είναι ένας σχεδιαστής που σχεδιάζει avant garde κομμάτια με pop art πτυχές.

Photo credits: Ivros Konstantinos, Δημήτρης Στρέπκος

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