Την Πέμπτη το πρωί 9 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στη Galerie Vendôme στο Παρίσι η επίδειξη μόδας της καταξιωμένης Ελληνίδας σχεδιάστριας, Σίλιας Κριθαριώτη για τη συλλογή Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το fashion show της Σίλιας Κριθαριώτη συγκέντρωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον από τον κόσμο της μόδας ενώ την παρουσίαση της συλλογής παρακολούθησαν από κοντά πολλά λαμπερά πρόσωπα της διεθνούς και εγχώριας showbiz.

Την παράσταση έκλεψε όπως ήταν αναμενόμενο η Jennifer Lopez, η οποία παρακολούθησε την επίδειξη μόδας από την πρώτη σειρά.

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Στο σόου Υψηλής Ραπτικής της Celia Kritharioti βρέθηκε και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έφτασε, συνοδευόμενη από τον στιλίστα της, Fancy James.

Μιράντα Πατέρα

Επίσης στην πρώτη σειρά καθόταν η Μιράντα Πατέρα καθώς και η Αθηνά Οικονομάκου με τον Bruno Cerella.

έφτασαν το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου στο show Υψηλής Ραπτικής της Celia Kritharioti.

Άνετοι, χαμογελαστοί και ιδιαίτερα κομψοί, η δημοφιλής ηθοποιός και ο Ιταλοαργεντινός σύζυγός της μαγνήτισαν τα βλέμματα.

Για την περίσταση, η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα εντυπωσιακό mini couture sequin φόρεμα με long sleeves, το οποίο φυσικά φέρει την υπογραφή του οίκου Celia Kritharioti. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με lace-up metallic sandals.

Στο πλευρό της, ο Bruno Cerella κινήθηκε σε εξίσου elegant ύφος, επιλέγοντας ένα pinstripe κοστούμι.

Έλενα Μακρή Λυμπέρη – Αθηνά Οικονομάκου

Bruno Cerella – Γιώργος Ντάβλας

Γιώργος Ντάβλας

Χρύσανθος Πανάς – Fancy James

H Αθηνά Οικονομάκου με την Jennifer Lopez

Στο πλευρό της Σίλιας Κριθαριώτη η οικογένειά της

Ο Νίκος Τσάκος ανάμεσα στις κόρες του, Ελισάβετ και Ειρήνη

Από το πλευρό της Σίλιας Κριθαριώτη δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύζυγός της, ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος και οι κόρες τους. Η οικογένειά της βρίσκεται πάντα στο πλευρό της και την στηρίζει σε κάθε της βήμα.

Ο Νίκος Τσάκος με τον Νίκο Κριθαριώτη και τη σύζυγό του Ναστάζια Δαρίβα

Ήταν Σεπτέμβριος το 2001 όταν η Σίλια Κριθαριώτη και ο Νίκος Τσάκος ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία λαμπερή τελετή με παραδοσιακά στοιχεία. 25 χρόνια μετά, η σχεδιάστρια και ο εφοπλιστής παραμένουν ερωτευμένοι έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά: τον Παναγιώτη, ο οποίος ήρθε στον κόσμο έναν περίπου χρόνο μετά τον γάμο τους (2002) και τις δίδυμες Ειρήνη και Ελισάβετ, οι οποίες γεννήθηκαν το 2006.

Φωτογραφίες, βίντεο: Instagram

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