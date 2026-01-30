Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι.

Η επίδειξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας είχε ως κεντρικό θέμα το Old Hollywood, ένα concept που αποτυπώθηκε τόσο στις δημιουργίες όσο και στην ατμόσφαιρα της επίδειξης.

Ο Οίκος Celia Kritharioti εντάχθηκε επίσημα στο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode με την τιμητική ιδιότητα του Membre Invité, μια διάκριση που επιβεβαιώνει τη διεθνή πορεία της Ελληνίδας σχεδιάστριας μόδας.

Το παρών στην επίδειξη μόδας έδωσαν μεταξύ άλλων η Carla Bruni, πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με το πάντα διαχρονικό και θηλυκό της στυλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Davlas (@george_davlas)

Από την άλλη η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle εμφανίστηκε με ένα μίνι αστραφτερό φόρεμα σε baby blue απόχρωση και ψηλοτάκουνα. Και οι δύο κυρίες πόζαραν με τον pr manager, Γιώργο Ντάβλα αλλά και με τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο, σύζυγο της Σίλιας Κριθαριώτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Davlas (@george_davlas)

Η παρουσία τους έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στο show της Celia Kritharioti, επιβεβαιώνοντας πως η Ελληνίδα σχεδιάστρια έχει πλέον εδραιώσει τη θέση της στο διεθνές προσκήνιο της υψηλής ραπτικής.

Φυσικά από αυτό το fashon show δεν θα μπορούσε να λείπει η οικογένεια της σχεδιάστριας που πάντα την στηρίζει και την θαυμάζει.

Ο Νίκος Τσάκος λοιπόν παρακολούθησε την επίδειξη μαζί με τις δίδυμες κόρες τους, Ειρήνη και Ελισάβετ (γεννημένες το 2006).

Όλα τα μέλη της οικογένειας ήταν στυλιστικά εναρμονισμένα, έχοντας επιλέξει total black σύνολα.

Στην πασαρέλα περπάτησαν μοντέλα διεθνούς φήμης, ενώ οι αέρινες γραμμές, η έμφαση στη λάμψη και οι κινηματογραφικές αναφορές συνέθεσαν μια συλλογή που κινήθηκε με άνεση ανάμεσα στη διαχρονικότητα και τη σύγχρονη couture αισθητική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Lemonia (@lemoniamar)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Lemonia (@lemoniamar)

Με πληροφορίες από: tovima.gr/grace

govastiletto.gr -Σίλια Κριθαριώτη – Νίκος Τσάκος: Οι «οσκαρικές» εμφανίσεις τους στο pre-wedding δείπνο και στο γάμο της Θεοδώρας και του Matthew Kumar