Μετά το εντυπωσιακό fashion show της Celia Kritharioti για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 στο Παρίσι, η γιορτή της υψηλής ραπτικής μεταφέρθηκε στο πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων L’Aventure. Εκεί, η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια υποδέχτηκε φίλους και εκλεκτούς καλεσμένους σε ένα exclusive πάρτι, με τη διασκέδαση να κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο after party ήταν και η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία έδωσε το «παρών» στο fashion show και στη συνέχεια ακολούθησε την Ελληνίδα σχεδιάστρια στη βραδινή έξοδο. Μέσα από τα Instagram Stories που μοιράστηκαν, οι δύο γυναίκες απαθανατίστηκαν να χορεύουν, να γελούν και να απολαμβάνουν τη βραδιά.

Bruno Cerella, Αθηνά Οικονομάκου, John Καγιούλης

Η Αθηνά Οικονομάκου μαγνήτισε τα βλέμματα με ένα αστραφτερό μίνι φόρεμα κεντημένο με κρύσταλλα, ενώ η Celia Kritharioti παρέμεινε πιστή στην κλασική κομψότητα, επιλέγοντας μια μαύρη δαντελένια δημιουργία. Οι δύο γυναίκες, φανερά ευδιάθετες, απαθανατίστηκαν μαζί, ενώ στα social media κυκλοφόρησαν και βίντεο που τις δείχνουν να χορεύουν γεμάτες ενέργεια, γιορτάζοντας την επιτυχία της μεγάλης βραδιάς.

Το fashion show της Celia Kritharioti συγκέντρωσε πλήθος λαμπερών προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Fancy James αλλά και η Αθηνά Οικονομάκου με τον Bruno Cerella ενώ ξεχωριστή ήταν και η εμφάνιση της Jennifer Lopez, η οποία επέλεξε δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Celia Kritharioti (@celiakritharioti)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Celia Kritharioti (@celiakritharioti)

Το πάρτι που ακολούθησε αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε για μια βραδιά γεμάτη μόδα, λάμψη και γιορτινή διάθεση.

govastiletto.gr -Celia Kritharioti: Γκίλφοϊλ, Πατέρα και Jennifer Lopez στο fashion show της Ελληνίδας σχεδιάστριας στο Παρίσι