Céline Dion: Ατύχημα σε συναυλία της στο Παρίσι – Έχασε την ισορροπία της και έπεσε στη σκηνή

Η Céline Dion βίωσε μια απρόσμενη στιγμή, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Παρίσι, το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, όταν ένα ατύχημα επί σκηνής και ένα στιγμιαίο κενό μνήμης προκάλεσαν αναστάτωση στους θαυμαστές της.

Η παγκοσμίου φήμης ερμηνεύτρια, η οποία έχει επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις της έπειτα από μια μακρά περίοδο απουσίας, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στη σκηνή της Plenitude Arena.

Ευτυχώς, η Céline Dion σηκώθηκε αμέσως, χωρίς να έχει υποστεί κάποιον εμφανή τραυματισμό, και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της. Ωστόσο, η βραδιά επιφύλασσε ακόμη ένα απρόοπτο. Κατά την ερμηνεία της μεγάλης επιτυχίας της «Pour que tu m’aimes encore», η τραγουδίστρια ξέχασε τους στίχους, με τους θεατές να σπεύδουν να τη βοηθήσουν, τραγουδώντας μαζί της.

Η επιστροφή της Céline Dion στη σκηνή πραγματοποιείται έπειτα από περισσότερα από έξι χρόνια αποχής, με τις 26 προγραμματισμένες συναυλίες της στο Παρίσι να έχουν γίνει sold out. Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η ερμηνεύτρια αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς.