Μια απολύτως αυθόρμητη στιγμή χάρισε στους θαυμαστές της η Celine Dion στο Παρίσι, λίγες μόλις ημέρες μετά την πολυσυζητημένη επιστροφή της στη σκηνή.

Μετά την εμφάνισή της στην Plenitude Arena το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, η Καναδή σταρ επέστρεψε στο ξενοδοχείο Le Royal Monceau, όπου την περίμενε πλήθος κόσμου τραγουδώντας τις μεγάλες της επιτυχίες. Αντί για έναν τυπικό χαιρετισμό, η τραγουδίστρια ανέβηκε στο καπό ενός μαύρου αυτοκινήτου και άρχισε να χορεύει ξυπόλητη, απολαμβάνοντας την αγάπη του κοινού.

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media, οι θαυμαστές ακούγονται να τραγουδούν το “Pour que tu m’aimes encore”, ενώ η Celine Dion συμμετέχει χαμογελαστή και απολαμβάνει τη στιγμή μαζί τους.

Celine Dion was still full of so much energy after her Paris concert last night that she climbed on top of a BMW barefoot and kept the tunes coming 💕✨ 🎥 Backgrid https://t.co/i0ARxZPCCT — TMZ (@TMZ) September 19, 2026

Η επιστροφή της στο Παρίσι έχει ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η σειρά των εμφανίσεών της στην Plenitude Arena ξεκίνησε στις 12 Σεπτεμβρίου, μπροστά σε περίπου 30.000 θεατές, σηματοδοτώντας την πρώτη πλήρη συναυλία της έπειτα από έξι χρόνια. Η τελευταία πλήρης εμφάνισή της είχε πραγματοποιηθεί το 2020 στο Νιου Τζέρσεϊ, πριν η πανδημία διακόψει την περιοδεία της, ενώ είχε προηγηθεί και η ξεχωριστή εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

«Έδωσα μια υπόσχεση. Υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω, ότι θα ξαναβρεθώ στη σκηνή. Και να ‘μαι. Τραγουδάω για εσάς και τραγουδάω για μένα», είπε η Celine Dion απευθυνόμενη στο κοινό, σύμφωνα με το BBC.

govastiletto.gr -Rihanna: Η εμφάνιση στη συναυλία της Celine Dion στο Παρίσι