Με ένα θερμό χειροκρότημα από χιλιάδες θαυμαστές, η Celine Dion επέστρεψε στη σκηνή του Παρισιού, πραγματοποιώντας ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά comeback των τελευταίων ετών.

Η Καναδή τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην Plenitude Arena, στο Ναντέρ, για την πρώτη συναυλία της νέας της residency, έχοντας μείνει μακριά από τις μεγάλες ζωντανές εμφανίσεις για περίπου έξι χρόνια.

Η επιστροφή της σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, μετά τη δύσκολη περίοδο που αντιμετώπισε λόγω του συνδρόμου του δύσκαμπτου ατόμου, της σπάνιας νευρολογικής πάθησης που διαγνώστηκε το 2022.

Η βραδιά ξεκίνησε με το «On ne change pas», με την Celine Dion να εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένη.

Η ίδια προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, καθώς η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτελούσε την πρώτη μεγάλη συναυλιακή επιστροφή της ύστερα από μια μακρά και δύσκολη διαδρομή.

Η τραγουδίστρια είχε προετοιμάσει τους θαυμαστές της για μια ιδιαίτερα προσωπική βραδιά, έχοντας εκφράσει πολλές φορές την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τη στήριξη που έχει λάβει.

Παρά τις δυσκολίες που έφερε η ασθένεια, η Celine Dion δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να επιστρέψει ξανά στη σκηνή.

Govastiletto.gr – Παρίσι: Οι θαυμαστές της Celine Dion «κατασκηνώνουν» έξω από το ξενοδοχείο της πριν τη μεγάλη επιστροφή