Η Celine Dion ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο τραγούδι τον Ιούλιο, συνεχίζοντας τη σταδιακή επιστροφή της στη μουσική σκηνή, λίγους μήνες μετά το αυξημένο ενδιαφέρον για τις εμφανίσεις της στο Παρίσι.

Η ερμηνεύτρια ανακοίνωσε ότι το νέο της γαλλόφωνο κομμάτι θα έχει τίτλο «Pardon, Bonjour, Merci» και θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Η ίδια το παρουσίασε μέσα από αναρτήσεις στα social media, παίζοντας με τις τρεις λέξεις που αποτελούν τον τίτλο του τραγουδιού.

Σε ξεχωριστές δημοσιεύσεις είχε αναρτήσει καθεμία από τις λέξεις, ενώ αργότερα τις συνδύασε όλες μαζί, ρωτώντας το κοινό ποια χρησιμοποιεί πιο συχνά στην καθημερινότητά του.

Το νέο τραγούδι υπογράφουν οι Γάλλοι δημιουργοί Renaud Rebillaud και Ycare και έρχεται μετά το «Dansons», το οποίο σηματοδότησε την επιστροφή της μετά από χρόνια αποχής από τις νέες κυκλοφορίες.

Η Celine Dion συνεχίζει έτσι να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού, συνδυάζοντας τη διαχρονική της φωνή με νέα μουσικά βήματα.

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View this post on Instagram A post shared by Céline Dion (@celinedion)

Govastiletto.gr – Είναι επίσημο! Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή – Οι 10 συναυλίες στο Παρίσι