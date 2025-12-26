Με μια ιδιαίτερα χιουμοριστική διάθεση επέλεξε να γιορτάσει τα φετινά Χριστούγεννα 2025 η Celine Dion, η οποία «μεταμορφώθηκε» στον εμβληματικό χαρακτήρα του Γκριντς (The Grinch).

Η παγκόσμιας φήμης σταρ ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίζεται πλήρως μεταμφιεσμένη, καθισμένη δίπλα στο αναμμένο τζάκι και κρατώντας στην αγκαλιά της έναν σκύλο. Με τη μοναδική της φωνή, η τραγουδίστρια ερμηνεύει το ρεφρέν της θρυλικής της επιτυχίας «All by Myself», χαρίζοντας στους εκατομμύρια θαυμαστές της μια πρωτότυπη και διασκεδαστική εορταστική ευχή που έγινε αμέσως viral.

«Τι θράσος αυτοί οι Whos. Να με καλούν τελευταία στιγμή. Ακόμα κι αν ήθελα να πάω, το πρόγραμμά μου δεν θα το επέτρεπε», ακούγεται να λέει. «Τέσσερις, γυμνάζω τη φωνή μου. 4:30, ξυπνάω τα παιδιά μου. 5, λύνω το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας, δεν το λέω σε κανέναν.6:30, δείπνο με τον εαυτό μου δεν μπορώ να το ακυρώσω πάλι! 7, παλεύω με τις δημιουργικές μου ιδέες. Είμαι κλεισμένη!».

Κλείνοντας το χιουμοριστικό βίντεο, προσθέτει: «Βέβαια, αν μεταφέρω τις δημιουργικές μου ιδέες στις 9:00, θα έχω ακόμα χρόνο να μείνω στο κρεβάτι και να χαζεύω ατελείωτα TikTok βίντεο. Ή μπορώ απλώς να ευχηθώ σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά».

