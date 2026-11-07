Μια διαφορετική μουσική βραδιά πέρασε η Celine Dion, η οποία βρέθηκε σε συναυλία των Metallica στο Λας Βέγκας.

Η διάσημη τραγουδίστρια παρακολούθησε από κοντά την εμφάνιση του συγκροτήματος και έδειξε να απολαμβάνει κάθε στιγμή του live.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Life Burns Faster», με την 58χρονη σταρ να διασκεδάζει στους ρυθμούς της μουσικής των Metallica.

Μιμήθηκε τον μπασίστα των Metallica

Στα βίντεο που κατέγραψαν θεατές και στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Celine Dion εμφανίζεται σε ιδιωτική σουίτα, όπου παρακολουθούσε τη συναυλία.

Kάποια στιγμή σηκώθηκε από τη θέση της και άρχισε να μιμείται πως παίζει μπάσο, ακολουθώντας με τα χέρια της τις κινήσεις του Ρόμπερτ Τρουχίγιο.

Ο μπασίστας βρισκόταν εκείνη την ώρα στη σκηνή μαζί με τον κιθαρίστα Κερκ Χάμετ, ενώ η τραγουδίστρια απολάμβανε το μουσικό θέαμα από τη δική της θέση.

🔥🎸 Céline Dion était présente hier soir dans le public du concert de Metallica à la spectaculaire Sphere de Las Vegas 🔥 #CelineDion https://t.co/as7lwlRuju — NewsCelineDion (@NewsDion) November 6, 2026

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