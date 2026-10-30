Μια δυναμική επάνοδο στη μουσική σκηνή πραγματοποίησε η Celine Dion, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της κυριαρχία στην παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος. Έπειτα από μια μεγάλη περίοδο αποχής λόγω των σοβαρών θεμάτων υγείας που την ταλαιπώρησαν, η Καναδή σούπερ σταρ επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις με αφετηρία το Παρίσι, σημειώνοντας εισπρακτικό ρεκόρ.

Η 58χρονη ερμηνεύτρια, η οποία τα τελευταία χρόνια έδωσε γενναία μάχη με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου (Stiff Person Syndrome), προσέλκυσε εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές, αποδεικνύοντας πως η αγάπη και το ενδιαφέρον του κοινού προς το πρόσωπό της παραμένουν αμείωτα.

Η μέση τιμή ανά εισιτήριο διαμορφώθηκε γύρω στα 233 δολάρια

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Céline Dion (@celinedion)

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Billboard Boxscore, ο πρώτος κύκλος συναυλιών της Celine Dion (12 Σεπτεμβρίου – 17 Οκτωβρίου 2026) απέφερε το αστρονομικό ποσό των 125,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με τις συνολικές πωλήσεις να φτάνουν τα 539.000 εισιτήρια. Η μέση τιμή ανά εισιτήριο διαμορφώθηκε γύρω στα 233 δολάρια. Διευκρινίζεται, πάντως, ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τα ακαθάριστα έσοδα της παραγωγής και όχι τα καθαρά κέρδη της ίδιας της τραγουδίστριας, καθώς εκκρεμεί η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και λοιπών υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι 16 αυτές εμφανίσεις προσέλκυσαν κατά μέσο όρο 33.700 θεατές ανά βραδιά, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 7,8 εκατομμύρια δολάρια ανά συναυλία. Με αυτή την επίδοση, η Καναδή σταρ κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ των U2, οι οποίοι σημείωναν μέσο όρο 6,1 εκατομμυρίων δολαρίων ανά εμφάνιση στο Sphere του Λας Βέγκας.

Οι δέκα νέες συναυλίες και το μήνυμα στους θαυμαστές της

Η επιτυχία των εμφανίσεων στο Παρίσι δεν αποτελεί το τέλος αυτής της μουσικής επιστροφής. Η Celine Dion έχει ήδη προγραμματίσει ακόμη δέκα συναυλίες στην ίδια πόλη, από τις 8 έως τις 29 Μαΐου 2027, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους θαυμαστές της να την απολαύσουν ζωντανά. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εμφανίσεων, η τραγουδίστρια θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στο κοινό που τη στήριξε, γράφοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Σε ευχαριστώ, Παρίσι, που με υποδέχτηκες ξανά. Θα κρατήσω αυτές τις στιγμές μέσα μου για πολύ καιρό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Céline Dion (@celinedion)

govastiletto.gr -Η Άννα Βίσση στη συναυλία της Céline Dion – Η στιγμή που τη συγκίνησε